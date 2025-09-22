Χάρελ: «Δεν έκανα χρήση ντόπινγκ - Ευχαριστώ τους Αυστραλούς που με έκαναν να αγαπήσω ξανά το μπάσκετ»

Ο Μόντρεζλ Χάρελ με αναρτήσεις του στο X σχολίασε την υπόθεση ντόπινγκ, τονίζοντας πως δεν χρησιμοποίησε κάποια απαγορευμένη ουσία.

Το «ESPN» ανέφερε πως ο Μόντρεζλ Χάρελ θα αποτελέσει παρελθόν από τους Adelaide 36ers καθώς βγήκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ όταν έπαιζε στην Κίνα στην off-season.

Ο πρώην ΝΒΑερ έκανε γνωστή τη δική του πλευρά, τονίζοντας πως δεν χρησιμοποίησε καμία ουσία που να τον κάνει καλύτερο. Ακόμη, τόνισε την αγάπη του για τους οπαδούς που τον έκαναν να αγαπήσει ξανά το μπάσκετ.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Μακάρι να ήξερα την αλήθεια για το τι πραγματικά συνέβη! Έπαιξα στο Πουέρτο Ρίκο, αλλά δεν ξέρω τους κανόνες! Καταλαβαίνω να αποτύχω σε τεστ ντόπινγκ! Καταλαβαίνω τι έδειξε το τεστ! Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το κομμάτι του ντόπινγκ!

Επειδή το ντόπινγκ είναι κανόνας σχετικά με τη λήψη ενός φαρμάκου για την αύξηση ή την απόκτηση πλεονεκτήματος στον ανταγωνισμό! Ξέρω πολύ καλά ότι είχα μηδέν από κάτι τέτοιο μέσα μου, οπότε και πάλι ντόπινγκ;;;;

Πολλή αγάπη για όλους τους Αυστραλούς οπαδούς, πραγματικά εκτιμώ και αγαπώ την υποστήριξη και την ενέργεια που μου δώσατε! Με κάνατε να αγαπήσω ξανά το μπάσκετ πέρυσι σε μια σκοτεινή στιγμή! Θα είμαι πάντα ευγνώμων γι' αυτό!».

🤷🏿‍♂️ wish I knew the truth in what actually happened! I played in Puerto Rico but hey idk rules! — َ (@monstatrezz) September 22, 2025

Like I understand fail a drug test!



I get what the test showed!



What I get lost is on the doping part!



Because doping is rule on taking a drug to increase or gain an edge in competition use!



I know damn well I had zero of anything like that in me so again doping??? — َ (@monstatrezz) September 22, 2025