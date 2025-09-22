Κλείνει Ντιλικινά ο Ολυμπιακός

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Eurohoops ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Φρανκ Ντιλικινά της Παρτίζαν, με τον Γάλλο άσο να είναι ο εκλεκτός των «ερυθρολεύκων» για την περιφερειακή γραμμή

Σε αναζήτηση γκαρντ βρίσκεται ο Ολυμπιακός τα τελευταία 24ώρα, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε χθεσινές του δηλώσεις.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται, λοιπόν, στην αγορά για την απόκτηση γκαρντ και σύμφωνα με δημοσίευμα του Eurohoops οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον Φρανκ Ντιλικινά

O 27χρονος Γάλλος διεθνής γκαρντ αγωνίστηκε πέρυσι με την Παρτίζαν σε 21 παιχνίδια, έχοντας 6.1 πόντους, με 54,5% δίποντο, 37,1% τρίποντο, 1,5 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ.

Ό πρώην ΝΒΑer (Nικς, Μάβερικς, Χόρνετς) είναι ένα κλασικός playmaker με ύψος 1.94μ. και είνα γνωστός για τις αμυντικές του ικανότητες και όχι τόσο για τις επιθετικές.

Να σημειώσουμε πως ο Γάλλος άσος τραυματίστηκε στο δεύτερο φιλικό της Παρτίζαν και δεν ταξίδεψε στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».