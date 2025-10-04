Οι 13 μονομάχοι της GBL στο πιάτο σας!

Το κορυφαίο ελληνικό πρωτάθλημα αρχίζει και το SDNA σας παρουσιάζει τις 13 ομάδες, που συμμετέχουν στην Stoiximan Greek Basketball League.

Η Ευρωλίγκα ξεκίνησε, ήρθε η ώρα για τζάμπολ και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η GBL είναι προ των πυλών και αναμένεται πιο συναρπαστική από ποτέ, όσον αφορά στα τελευταία χρόνια. Ναι, η πρώτη δυάδα δεν αλλάζει: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα τα δώσουν όλα και πάλι για την κορυφή. Από κει και πέρα, όμως, γίνεται χαμός. Και για τις θέσεις, που οδηγούν στην τετράδα, αλλά και για τη προσπάθεια αποφυγής του υποβιβασμού. Μία ομάδα πέφτει, 13 συμμετέχουν, κάθε εβδομάδα θα υπάρχει ρεπό.

ΑΕΚ, Πανιώνιος, Αρης, Μαρούσι και ΠΑΟΚ έχουν ανεβάσει αρκετά έως πολύ τα μπάτζετ τους. Η Μύκονος κάνει τη πρώτη της εμφάνιση στη κατηγορία, Προμηθέας, Περιστέρι, Κολοσσός είναι πάνω, κάτω στα γνωστά τους δεδομένα.

Στα κορυφαία σαλόνια, εκεί, όπου ανήκει, δηλαδή, είναι και πάλι ο Ηρακλής, η Καρδίτσα θα προσπαθήσει να χωρέσει δύο καρπούζια σε μία μασχάλη (παίζει και Ευρώπη φέτος).

Λίγο, λοιπόν, πριν το πρώτο τζάμπολ το SDNA σας παρουσιάζει τις 13 ομάδες. Καλό πρωτάθλημα να έχουμε.

ΑΕΚ

Μονόδρομος η τρίτη θέση

Η ΑΕΚ πήρε πέρυσι την τρίτη θέση, αυτό θέλει και φέτος. Ο Ντράγκαν Σάκοτα έμεινε στο πόστο του, ο Μάκης Αγγελόπουλος έβαλε πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Η «Ενωση» έχει βλέπετε το τρίτο μπάτζετ της κατηγορίας.

Εφυγαν ο Νετζήπογλου με τον Κουζέλογλου, αλλά ποιοτικά ο Κατσίβελης με τον Χαραλαμπόπουλο καλύπτουν τα κενά.

Ο Φλιώνης ανεβαίνει, αποκτήθηκαν ξένοι ποιότητας και εμπειρίας, όπως ο Λεκαβίτσιους, ο Μπάρτλεϊ και ο Σίλβα.

(ΟΝΟΜΑ - ΘΕΣΗ - ΥΨΟΣ - ΗΛΙΚΙΑ - ΟΜΑΔΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΖΟΝ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ)

Δημήτρης Φλιώνης - Guard - 1.88 - 28 - ΑΕΚ

Λούκας Λεκαβίτσιους - Guard - 1.80 - 31 - Ζαλγκίρις Κάουνας

Δημήτρης Κατσίβελης - Guard- 1.98 - 34 - ΠΑΟΚ

Φρανκ Μπάρτλεϊ - Guard - 1.91 - 31 - ΠΑΟΚ

Νίκος Αρσενόπουλος - Guard - 1.96 - 25 - Ποβόα

Βασίλης Ιωάννου - Guard - 1.91 - 17 - ΑΕΚ

Αντόνις Αρμς - Forward/Guard - 1.98 - 27 - Γκουανγκντόνγκ Τάιγκερς

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος - Forward - 2.04 - 28 – Τουρκ Τέλεκομ

Μιντάουγκας Κουζμίνσκας - Forward - 2.05 - 36 - ΑΕΚ

Κρις Σίλβα - Forward - 2.03 - 29 - Μπνέι Ερτζλίγια

ΡαϊΚουάν Γκρέι - Forward/Center - 2.01 - 26 - ΑΕΚ

Χάρης Μπιλιώνης - Forward/Center - 2.03 - 17 - Ηρακλής

Μάρκο Πετσάρσκι - Forward/Center - 2.08 - 25 - Νταρουσάφακα

Γάιος Σκορδίλης - Center - 2.08 - 38 – ΑΕΚ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ντράγκαν Σάκοτα

ΑΡΗΣ

Νέο ξεκίνημα, μεγάλες φιλοδοξίες

Το καλοκαίρι αυτό δεν ξέρουμε αν θα μείνει στην ιστορία του Αρη, σίγουρα, όμως, ήταν σημαντικό. Πως όχι άλλωστε από τη στιγμή, που υπήρξε αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Με τον Ασιάτη Ρίτσαρντ Σιάο να παίρνει τα διοικητικά ηνία και με το καλημέρα να αλλάζει πολλά πράγματα.

Το ρόστερ ενισχύθηκε σημαντικά. Θα περίμενε κανείς ακόμη μεγαλύτερες μεταγραφές, αλλά ο Σιάο, απολύτως λογικά, πάει βήμα, βήμα.

Κάποιοι από τους ξένους, που αποκτήθηκαν, κάνουν την διαφορά, ο Νίκος Ζήσης ως GM προσφέρει εγγύηση σε όλα τα μέτωπα, ο κόουτς Μπόγκνταν Κάραιτσιτς είναι στοίχημα. Υπό την έννοια ότι πρώτη φορά καλείται να κοουτσάρει σε τόσο υψηλό επίπεδο.

(ΟΝΟΜΑ - ΘΕΣΗ - ΥΨΟΣ - ΗΛΙΚΙΑ - ΟΜΑΔΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΖΟΝ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ)

Μπράις Τζόουνς - Guard - 1.88 - 31 - Ιγκοκέα

Μπριν Φορμπς - Guard - 1.88 - 32 - Μετς Ντε Γκουαϊνάμπο

Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ - Guard - 1.87 - 29 - Βαρέζε

Λευτέρης Μποχωρίδης - Guard - 1.96 - 31 - Άρης

Παναγιώτης Λέφας - Guard - 1.96 - 18 - ΠΑΟΚ

Στέλιος Πουλιανίτης - Guard - 1.90 - 30 - Περιστέρι

Βασίλης Καζαμίας - Guard - 1.96 - 18 - Άρης

Βασίλης Πουρλίδας - Guard - 1.93 - 18 - Άρης

Άλεξ Αντετοκούνμπο - Forward - 2.03 - 24 - ΠΑΟΚ

Άρνολντας Κουλμπόκα - Forward - 2.08 - 27 - Γουλβς

Γιώργος Γκιουζέλης - Forward - 2.04 - 30 - Άρης

Ρόνι Χάρελ - Forward - 2.01 - 29 - Μαρούσι

Γιώργος Τανούλης - Center - 2.10 - 23 - Ολυμπιακός (Δανεικός στο Μαρούσι)

Τζέικ Φόρεστερ - Center - 2.06 - 26 - ΠΑΟΚ

Στίβεν Ενόχ - Center - 2.08 - 28 - Ρίτας Βίλνιους

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς

ΗΡΑΚΛΗΣ

Επιστροφή και γρήγορη παραμονή

Ο Ηρακλής είναι και πάλι εδώ, στη GBL, εκεί, όπου ανήκει. Το Ιβανώφειο ανακαινίστηκε τρομερά, προπονητής και παίκτες θέλουν να φανούν αντάξιοι και του σωματείου, αλλά και της μεγάλης προσμονής, που υπάρχει. Δεν δαπανήθηκαν τρελά χρήματα, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας για μία ομάδα, που θα παλέψει για το καλύτερο δυνατό στη πρώτη της σεζόν στη GBL μετά από χρόνια απουσίας. Οπου καλύτερο δυνατό, αυτό σημαίνει γρήγορη παραμονή και βλέπουμε.

Ο Μωραΐτης φέρνει τις παραστάσεις του από τον Παναθηναϊκό, από τους ξένους αναμένονται πολλά από τον πρώην παίκτη του ΝΒΑ, Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν.

(ΟΝΟΜΑ - ΘΕΣΗ - ΥΨΟΣ - ΗΛΙΚΙΑ - ΟΜΑΔΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΖΟΝ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ)

Δημήτρης Μωραΐτης - Guard - 1.94 - 26 - Παναθηναϊκός AKTOR

Κάιλ Φόστερ - Guard - 1.97 - 27 - Άντβερπ Τζάιαντς

Νίκος Τσιακμάς - Guard - 1.88 - 26 - Ηρακλής

Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν - Guard - 1.83 - 28 - Αλ-Ραγιάν

Αλέξανδρος Κομνιανίδης - Guard - 1.92 - 18 - Μαχητές Πεύκων

Μάριος Πουλιανίτης - Guard - 1.93 - 26 - Τρίκαλα

Κόουλ Τζον Σίλας - Guard/Forward - 1.96 - 25 - Νεανική Εστία Μεγαρίδος

Κώστας Καμπουρίδης - Forward - 2.02 - 26 - Ηρακλής

Ζακ Ντάρκο-Κέλι - Forward - 1.98 - 28 - Τζοενσούν Κατάγια

Κρις Σμιθ - Forward - 2.06 - 26 - Έντμοντον Στίγκερς

Μάριος Γιαννίκος - Forward - 2.02 - 18 - Ναύαρχος Βότσης

Θάνος Βλάχος - Forward/Center - 2.03 - 18 - Ηρακλής

Ντι Τζέι Φάντερμπερκ - Center - 2.07 - 28 - Ανβίλ Βλότσλαβεκ

Βασίλης Χρηστίδης - Center - 2.08 - 27 - Καρδίτσα

Λανς Ουέαρ- Center - 2.06 - 24 - Πανεπιστήμιο Τέξας-Άρλινγκτον

Τιμ Λάμπρεχτ - Center - 2.08 - 27 - Σταλ Οστρόου Ουιελκοπόλσκι

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γιώργος Σιγάλας

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Τα δύο…καρπούζια θέλουν προσοχή

Η Καρδίτσα έκανε πέρυσι μία έξοχη σεζόν, που εκτός των άλλων είχε ως αποτέλεσμα να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πρόκειται για μεγάλη υπόθεση, που πλέον, όμως, χρειάζεται ανάλογη προσοχή. Οι Θεσσαλοί δεν το έχουν ξανακάνει και στη πράξη θα δουν ότι είναι τρομερά δύσκολο.

Το ρόστερ είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικό αλλά για ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Πρέπει να αποδείξει ο Παπανικολόπουλος και οι παίκτες του ότι μπορούν να τα καταφέρουν και στις δύο διοργανώσεις.

(ΟΝΟΜΑ - ΘΕΣΗ - ΥΨΟΣ - ΗΛΙΚΙΑ - ΟΜΑΔΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΖΟΝ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ)

Μιχάλης Λιάπης - Guard - 1.92 - 30 - Ηρακλής

Μπράντον Τζέφερσον - Guard - 1.75 - 34 - Μπουρζ

Ελ Έλις - Guard - 1.90 - 26 - Χάποελ Αφούλα

Νίκος Δίπλαρος - Guard - 1.90 - 28 - Καρδίτσα

Χρήστος Μπουντούρης - Guard - 1.92 - 21 - Καρδίτσα

Ντέιμιεν Τζέφερσον - Guard/Forward - 1.96 - 28 - Χέμνιτς

Γιώργος Καμπερίδης - Guard/Forward - 1.98 - 26 - Καρδίτσα

Λεωνίδας Κασελάκης - Forward - 2.00 - 35- Καρδίτσα

Νόα Χόρχλερ - Forward - 2.04 - 27 - Καρδίτσα

Ρομέλο Ουάιτ - Forward - 2.03 - 27 - Καρδίτσα

Μανώλης Πασαγιάννης - Forward - 1.85 - 19 - Καρδίτσα

Θωμάς Ζευγαράς - Forward/Center - 2.05 - 24 – Ποβόα

Αλεξάντερ Μάντσεν – Center – 2.08 – 30 – Γέιδα

Ντιμάτζιο Ουίγκινς - Center - 2.08 - 28 – Γέιδα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Νίκος Παπανικολόπουλος

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ

Όχι περιπέτειες

Ο Κολοσσός δεν ήθελε και πολύ πέρυσι να υποβιβαστεί. Στο τέλος, όμως, κατάφερε να πετύχει τον στόχο του και έτσι να βρίσκεται για μία ακόμη χρονιά στη GBL.

Φέτος κινήθηκε στα ίδια περίπου δεδομένα, που κινείται κάθε χρόνο. Ένα λογικό μπάτζετ, μια νοικοκυρεμένη ομάδα, σε σχέση με πέρυσι, όμως, δεν υπάρχει Ευρώπη.

Ο στόχος της παραμονής είναι ο βασικός, υπάρχει εμπειρία στο ρόστερ ώστε αυτός ο στόχος να επιτευχθεί.

(ΟΝΟΜΑ - ΘΕΣΗ - ΥΨΟΣ - ΗΛΙΚΙΑ - ΟΜΑΔΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΖΟΝ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ)

Ράιαν Τέιλορ - Guard - 1.98 - 30 - Ανβίλ Βλότσλαβεκ

Άντριου Γκάουντλοκ - Guard - 1.91 - 36 - Κολοσσός Ρόδου

Μίλαν Μπάρμπιτς - Guard - 1.96 - 24 - Ναντέρ

Ζώης Καράμπελας - Guard - 1.86 - 24 - AEK

Ιωσήφ Κολοβέρος - Guard - 1.87 - 22 - Κολοσσός Ρόδου

Ανδρέας Πετρόπουλος - Guard - 31 - Κολοσσός Ρόδου

Μαρτίνας Βάρνας - Guard/Forward - 1.96 - 28 – Λιετκαμπέλις

Νίκος Καμαριανός - Forward - 2.04 - 28 - Κολοσσός Ρόδου

Λίνος Χρυσικόπουλος - Forward - 2.03 - 33 - Προμηθέας Πάτρας

Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης - Forward - 2.00 - 22 - Κόροιβος

Γκάμπριελ Γκαλβανίνι - Forward - 2.04 - 27 - Κολοσσός Ρόδου

Τσέβεζ Γκούντγουιν - Forward/Center - 2.06 - 27 - Κολοσσός Ρόδου

Ντάνιελ Άκιν - Center - 2.06 - 27 – Σκαφάτι

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Χαβιέ Καράσκο

ΜΑΡΟΥΣΙ

Νέες βάσεις, υψηλότερες φιλοδοξίες

Το Μαρούσι στο τσακ δεν υποβιβάστηκε τη περυσινή σεζόν. Φέτος το σκηνικό είναι πολύ διαφορετικό. Ο ιδιόκτητής της ομάδας, Δήμος Στασινόπουλος, βάζει και φέτος πολλά χρήματα, αλλά το τμήμα έχει μπει σε άλλες βάσεις με τον νέο προπονητή των «κιτρινόμαυρων», Ηλία Παπαθεοδώρου, να φροντίζει σχετικά.

Ο Παπαθεοδώρου θα ήθελε να υπάρχει και Ευρώπη, αλλά είπαμε: το Μαρούσι μόλις στο τέλος κατάφερε να σωθεί πέρυσι.

Φέτος έγιναν ορισμένες μεγάλες μεταγραφές (Μέικον, Σαλάς), οι στόχοι είναι πολύ πιο υψηλοί.

(ΟΝΟΜΑ - ΘΕΣΗ - ΥΨΟΣ - ΗΛΙΚΙΑ - ΟΜΑΔΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΖΟΝ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ)

Γιάννης Καρακώστας - Guard - 1.90 - 21 - Μαρούσι

Ντάριλ Μέικον - Guard - 1.88 - 30 - Σανγκάι Σαρκς

Αλέξανδρος Νικολαΐδης - Guard - 1.89 - 23 - Μαρούσι

Τζόρνταν Κινγκ - Guard - 1.83 - 24 - Αλικάντε

Λόντον Περάντες - Guard - 1.88 - 31 - Κολοσσός Ρόδου

Χρήστος Ιορδάνου - Guard - 1.95 - 27 - Μαρούσι

Κάμερον Ρέινολντς - Forward - 2.02 - 30 - Μαρούσι

Γιώργος Καλαϊτζάκης - Forward - 2.01 - 26 - Λιετκαμπέλις

Χάρης Γιαννόπουλος - Forward - 2.00 - 36 - Μαρούσι

Νίκος Τουλιάτος - Forward - 2.03 - 20 - Παπάγου

Μαξίμ Σαλάς - Forward/Center - 2.08 - 29 - Μπουργκ

Τζάκορι Ουίλιαμς - Center/Forward - 2.03 - 31 - Ντουμπάι BC

Μάνος Χατζηδάκης - Center - 2.08 - 25 – Άρης

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ηλίας Παπαθεοδώρου

ΜΥΚΟΝΟΣ

Ως πρωτάρα θέλει παραμονή!

Είναι αλήθεια: η Μύκονος είναι στη GBL. Αν το έλεγε αυτό κανείς πριν από χρόνια, θα τον πέρναγαν για τρελό. Να, όμως, που έγινε πραγματικότητα. Και οι Μυκονιάτες θα τα δώσουν όλα προκειμένου κατ’ αρχάς να βρίσκονται και του χρόνου στη κορυφαία ελληνική κατηγορία.

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος κατευθύνει τη δύσκολη αυτή αποστολή, στο ρόστερ απολύτως λογικά προτιμήθηκαν παίκτες, που έχουν γνώση της ελληνικής πραγματικότητας.

(ΟΝΟΜΑ - ΘΕΣΗ - ΥΨΟΣ - ΗΛΙΚΙΑ - ΟΜΑΔΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΖΟΝ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ)

Ντέβιν Κάναντι - Guard - 1.88 - 29 - Πανιώνιος

Βαγγέλης Μάντζαρης - Guard - 1.94 - 35 - Μύκονος

Κέντρικ Ρέι - Guard - 1.88 - 31 - Πανιώνιος

Δημήτρης Ερμείδης - Guard - 1.90 - 25- Βίκος Ιωαννίνων

Ταϊρι Άπλμπι - Guard - 1.85 - 27 - Νταρουσάφακα

Σωτήρης Μπιλλής - Forward - 1.96 - 29 - Κολοσσός Ρόδου

Διονύσης Σκουλίδας - Forward - 2.01 - 28 - Μύκονος

Μάιλς Χέσον- Forward - 1.98- 30 - Νεπτούνας

Καλίντ Μουρ - Forward/Center - 2.03 - 25 - Σεντ Κεντέν

Πέτρος Γερομίχαλος - Forward/Center - 2.03 - 31 - Νεανική Εστία Μεγαρίδος

Τζέρεμι Έβανς - Forward/Center - 2.06 - 38 - Ναγκασάκι Βέλκα

Βασίλης Καββαδάς - Center - 2.06 34 - Ηρακλής

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Βαγγέλης Ζιάγκος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Στόχος; Το back to back!

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, πάλι αυτό θα ζήσουμε και φέτος. Οι από κάτω τους ενισχύθηκαν σημαντικά, αλλά η απόσταση παραμένει πάρα πολύ μεγάλη.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε πέρυσι το πρωτάθλημα, το αυτό θέλει και φέτος. Δεν έκανε κάποια ηχηρή μεταγραφή, έχει, όμως, γενικά υλικό, από τα πιο ζηλευτά της Ευρώπης.

Φουρνιέ και Βεζένκοφ παραμένουν τα μεγάλα «πυροβολικά» των Πειραιωτών, ο Μουσταφά Φαλ θα χάσει όλη τη σεζόν.

(ΟΝΟΜΑ - ΘΕΣΗ - ΥΨΟΣ - ΗΛΙΚΙΑ - ΟΜΑΔΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΖΟΝ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ)

Τόμας Ουόκαπ - Guard - 1.95 - 33 - Ολυμπιακός

Γιαννούλης Λαρεντζάκης - Guard - 1.96 - 32 - Ολυμπιακός

Σέιμπεν Λι - Guard - 1.88 - 26 - Ολυμπιακός

Κίναν Έβανς - Guard - 1.91 - 29 - Ολυμπιακός

Φρανκ Νιλικίνα - Guard - 1.93 - Παρτίζαν

Τάιλερ Ντόρσεϊ - Guard - 1.96 - 29 - Ολυμπιακός

Όμηρος Νετζήπογλου - Guard - 1.93 - 23 - ΑΕΚ

Εβάν Φουρνιέ - Guard/Forward - 1.98 - 33 - Ολυμπιακός

Σακίλ ΜακΚίσικ - Forward/Guard - 1.96 - 35 - Ολυμπιακός

Τάισον Ουόρντ - Forward - 1.98 - 28 - Παρί

Σάσα Βεζένκοφ - Forward - 2.06 - 30 - Ολυμπιακός

Κώστας Παπανικολάου - Forward - 2.04 - 35 - Ολυμπιακός

Άλεκ Πίτερς - Forward - 2.06 - 30 - Ολυμπιακός

Μουσταφά Φαλ - Center - 2.18 - 33 - Ολυμπιακός

Νίκολα Μιλουτίνοφ - Center - 2.13 - 31 - Ολυμπιακός

Κώστας Αντετοκούνμπο - Center - 2.08 - 28 - Μούρθια

Ντόντα Χολ - Center - 2.08 - 28 – Μπασκόνια

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γιώργος Μπαρτζώκας

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

Να γίνει δικό του!

Ο Παναθηναϊκός έχασε πέρυσι το πρωτάθλημα, έχοντας τρομερά παράπονα από την διαιτησία. Φέτος το ρόστερ ενισχύθηκε πολύ περισσότερο με την απόκτηση παικτών, όπως ο Σορτς, ο Χολμς και ο Ρογκαβόπουλος, και οι φιλοδοξίες δεν έχουν ταβάνι. Υπό την έννοια ότι οι «πράσινοι» θέλουν και πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα και Κύπελλο Ελλάδας.

Σαφώς μπορούν να τα καταφέρουν αρκεί όπως είπε και ο Κώστας Σλούκας να υπάρχει η κατάλληλη χημεία. Και να επιστρέψει σε κανονικές συνθήκες ο Λεσόρ, θα συμπληρώσουμε εμείς.

(ΟΝΟΜΑ - ΘΕΣΗ - ΥΨΟΣ - ΗΛΙΚΙΑ - ΟΜΑΔΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΖΟΝ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ)

Κώστας Σλούκας - Guard - 1.90 - 35 - Παναθηναϊκός AKTOR

Κέντρικ Ναν - Guard - 1.91 - 30 - Παναθηναϊκός AKTOR

Τι Τζέι Σορτς - Guard - 1.75 - 28 - Παρί

Τζέριαν Γκραντ - Guard - 1.93 - 33 - Παναθηναϊκός AKTOR

Βασίλης Τολιόπουλος - Guard - 1.88 - 29 - Άρης

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης - Guard - 2.00 - 26 - Παναθηναϊκός AKTOR

Μάριους Γκριγκόνις - Forward - 1.98 - 31 - Παναθηναϊκός AKTOR

Νίκος Ρογκαβόπουλος - Forward - 2.03 - 24 - Μπασκόνια

Τζέντι Όσμαν - Forward - 2.07 - 30 - Παναθηναϊκός AKTOR

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ - Forward - 2.10 - 20 - Παναθηναϊκός AKTOR

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ - Forward - 2.06 - 30 - Παναθηναϊκός AKTOR

Ντίνος Μήτογλου - Forward - 2.10 - 29 - Παναθηναϊκός AKTOR

Ματίας Λεσόρ - Center - 2.06 - 30 - Παναθηναϊκός AKTOR

Ρίσον Χολμς - Center - 2.06 - 32 - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς

Γιάννης Κουζέλογλου - Center - 2.07 - 30 - ΑΕΚ

Όμερ Γιούρτσεβεν - Center - 2.11 - 27 - Παναθηναϊκός AKTOR

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Εργκίν Αταμάν

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Τετράδα και βλέπουμε…

Ο Πανιώνιος επέστρεψε πέρυσι στη GBL και σε γενικές γραμμές η παρουσία του ήταν θετική. Φέτος θέλει το κάτι πολύ παραπάνω καθώς το μπάτζετ ανέβηκε σημαντικά. Οι Νεοσμυρνιώτες επιστρέφουν φέτος και στην Ευρώπη, θέλοντας να έχουν κάτι παραπάνω από θετική παρουσία στο Eurocup.

Στο πρωτάθλημα στόχος τους είναι η τετράδα, δηλαδή η τρίτη θέση.

Στον πάγκο τους είναι και πάλι ο Λούκα Παβίσεβιτς. Και πάλι μετά από 18 χρόνια!

(ΟΝΟΜΑ - ΘΕΣΗ - ΥΨΟΣ - ΗΛΙΚΙΑ - ΟΜΑΔΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΖΟΝ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ)

Μαρκέλ Σταρκς - Guard - 1.85 - 34 - Μπουγιουκρεκμετσέ

Τζορτζ Πάπας - Guard - 1.96 - 27 - Περιστέρι

Μιχάλης Λούντζης - Guard - 1.98 - 27 - Προμηθέας Πάτρας

Σωτήρης Οικονομόπουλος - Guard - 1.91 - 22 - Προμηθέας Πάτρας

Νίκος Γκίκας - Guard - 1.86 - 34 - Πανιώνιος

Τζέιλεν Χαντς - Guard - 1.91 - 26 - Βαρέζε

Ματ Λιούις - Forward/Guard - 1.96 - 26 - Καρδίτσα

Γιώργος Τσαλμπούρης - Forward/Center - 2.17 - 29 - Πανιώνιος

Ρόκι Κρούζερ - Forward/Center - 2.08 - 26 - ΠΑΟΚ

Τάιλερ Ουόλ - Forward/Center - 2.06 - 24 - Ζαντάρ

Νέιτ Ουότσον - Center - 2.08 - 26 - Σαραγόσα

Ανδρέας Πατρίκης - Center - 2.02 - 18 – Λαύριο

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Λούκα Παβίσεβιτς

ΠΑΟΚ

Περιμένοντας τον Μυστακίδη

Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει φέτος και πάλι με τον Θανάση Χατζόπουλο στο τιμόνι του, όλα, όμως, δείχνουν ότι το διοικητικό καθεστώς θα αλλάξει. Και θα αναλάβει ο Τέλης Μυστακίδης, ο οποίος έχει τεράστια τσέπη και ανάλογες φιλοδοξίες,

Με τα τωρινά δεδομένα, πάντως, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ για να μπορέσει να μπει στην εξάδα.

Το μπάτζετ αυξήθηκε, απέχει, όμως, αρκετά ακόμη από Άρη, Πανιώνιο, Μαρούσι και κυρίως ΑΕΚ.

Αν αναλάβει, όμως, ο Μυστακίδης, τα δεδομένα αλλάζουν και μάλιστα πολύ.

(ΟΝΟΜΑ - ΘΕΣΗ - ΥΨΟΣ - ΗΛΙΚΙΑ - ΟΜΑΔΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΖΟΝ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ)

Αντώνης Κόνιαρης - Guard - 1.96 - 28 - Λαύριο

Μανώλης Μάνης - Guard - 1.90 - 16 - ΠΑΟΚ

Κέι Τζέι Τζάκσον - Guard - 1.88 - 27 - Σοπρόν

Στέφεν Μπράουν - Guard - 1.80 - 29 - Νίμπουρκ

Γιώργος Φίλλιος - Guard - 1.96 - 23 - Άρης

Τόμας Ντίμσα - Guard/Forward - 1.96 - 31 - Σαραγόσα

Θοδωρής Ζάρας - Guard/Forward - 1.97 - 38 - Λαύριο

Νίκος Περσίδης - Forward - 2.01 - 30 - ΠΑΟΚ

Κλίβελαντ Μέλβιν - Forward - 2.03 - 34 - Σολέ

Χρήστος Μανθόπουλος - Forward - 2.03 - 19 - ΚΑΟΧ (Δανεικός από τον ΠΑΟΚ)

Κωνσταντίνος Ιατρίδης - Forward/Center - 2.07 - 24 - ΠΑΟΚ

Διαμαντής Σλαφτσάκης - Forward/Center - 2.01 - 31 - Κολοσσός Ρόδου

Μάρβιν Τζόουνς - Center - 2.13 - 32 - Μπιλμπάο

Μπεν Μουρ - Center - 2.03 - 30 - Χάποελ Γκαλίλ Γκιλμπόα

Μιχάλης Νούσιος - Center - 2.03 - 16 – ΠΑΟΚ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γιούρι Ζντοβτς

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Για την πόλη και την φανέλα!

Το Περιστέρι θα πρέπει να ιδρώσει φέτος πολύ περισσότερο για να μπορέσει να πετύχει τον στόχο του. Ποιος είναι αυτός; Της παραμονής όσο κι αν ακούγεται κάπως κάτι τέτοιο.

Βλέπετε, το μπάτζετ δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, ενώ στον πάγκο κάθεται ο Βασίλης Ξανθόπουλος, ο οποίος τώρα ξεκινάει τη προπονητική του καριέρα. Ο ενθουσιασμός και οι γνώσεις του είναι ατού, από την άλλη, όμως, υπάρχει και η απειρία.

Οι φανατικοί φίλοι του Περιστερίου θα είναι εκεί, όπως και το αφεντικό της ομάδας, Φίλιππος Κότσης. Αν γίνει κάποια στραβή, ο Κότσης έχει αποδείξει ότι έχει τον τρόπο να βρει τη λύση.

(ΟΝΟΜΑ - ΘΕΣΗ - ΥΨΟΣ - ΗΛΙΚΙΑ - ΟΜΑΔΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΖΟΝ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ)

Άλβαρο Καρντένας - Guard - 1.85 - 23 – Μπόιζ Στέιτ

Βαγγέλης Ασωνίτης - Guard - 1.93 - 16 - Περιστέρι

Βασίλης Μουράτος - Guard - 1.93 - 28 - Λαύριο

Νίκος Τζιάλλας - Guard - 1.89 - 18 - Περιστέρι

Τάι Νίκολς - Guard - 1.91 - 29 - Ζιελόνα Γκόρα

Τζον Ιτούνας - Guard - 1.91 - 23 - ΧΑΝΘ

Σι Τζέι Χάρις - Guard - 1.91 - 34 - Περιστέρι

Κώστας Παπαδάκης - Guard - 1.91 - 27 - ΠΑΟΚ

Δημήτρης Παπαγεωργίου - Guard - 1.90 - 18 - Περιστέρι

Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν - Forward - 2.03 - 27 - Ιρόνι Νες Ζιόνα

Αλεξάνδρος Θωμάκος - Forward - 1.93 - 17 - Περιστέρι

Θανάσης Ασημένιος - Forward - 2.00 - 17 – Λεόντειος

Ράιλι Αμπερκρόμπι - Forward - 2.05 - 26 - Λέστερ Ράιντερς

Βλάντο Γιάνκοβιτς - Forward - 2.02 - 35 - Περιστέρι

Τζο Πετράκης - Center - 2.11 - 24 - Απόλλωνας Λεμεσού

Ομάρ Πέιν - Center - 2.08 - 25 - Σαλόν Βίλπας

Δημήτρης Κακλαμανάκης - Center - 2.06 - 31 – Πανιώνιος

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Βασίλης Ξανθόπουλος

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

Αναζητείται σταθερότητα

Ο Προμηθέας μπήκε πέρυσι στην τετράδα του πρωταθλήματος, για το ίδιο θα προσπαθήσει και φέτος.

Ο Γιώργος Λιμνιάτης διαδέχθηκε τον Ηλία Παπαθεοδώρου και μαζί του άλλαξαν όλοι οι ξένοι της ομάδας. Στο ελληνικό στοιχείο υπάρχουν νιάτα και ενθουσιασμός, υπάρχει και ο συνεχώς βελτιούμενος, Αντώνης Καραγιαννίδης, που πλέον παίζει ως δανεικός από τον Ολυμπιακό.

Υπάρχουν και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τον Προμηθέα, που μάλλον θα κληθεί γρήγορα να πάρει και έβδομο ξένο.

(ΟΝΟΜΑ - ΘΕΣΗ - ΥΨΟΣ - ΗΛΙΚΙΑ - ΟΜΑΔΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΖΟΝ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ)

Νίκος Πλώτας - Guard - 1.96 - 21 - Προμηθέας

Κένταλ ΜακΚούλουμ - Guard - 1.85 - 29 - Μακάμπι Ιρόνι Ραμάτ Γκαν

Γιάννης Κομνιανίδης - Guard - 1.86 - 19 - ΧΑΝΘ

Νάσος Μπαζίνας - Guard - 1.95 - 21 - Προμηθέας

Χρήστος Τσίπας - Guard - 1.92 - 17 - Προμηθέας

Ρομπ Γκρέι - Guard - 1.88 - 31 - Γαλατασαράι

Λέιτον Χάμοντς - Forward - 2.05 - 30 – Dubai Bc

Κένταλ Κόουλμαν - Forward - 2.07 - 23 - Καλιφόρνια Μπάπτιστ Λάνσερς

Ευδόξιος Καπετάκης - Forward - 1.97 - 20 - Καρδίτσα/Σοφάδες

Άγγελος Λάγιος - Forward - 2.05 - 22 - Προμηθέας

Γρηγόρης Πρέκας - Forward - 2.04 - 19 - Προμηθέας

Τζέι Πι Ματσούρα - Forward - 1.95 - 30 - Τρεβίζο

Σωτήρης Σταυρακόπουλος - Forward - 2.03 - 20 - Περιστέρι

Πάουλι Πάουλικαπ - Forward/Center - 2.03 - 28 - Τρεβίζο

Αντώνης Καραγιαννίδης - Center - 2.02 - 23 – Προμηθέας

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γιώργος Λιμνιάτης