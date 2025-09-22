Τιγκ: «Οι Χοκς θα φτάσουν στους τελικούς περιφέρειας χωρίς αμφιβολία»

Ο Τζεφ Τιγκ σε δηλώσεις του τόνισε πως οι Ατλάντα Χοκς θα φτάσουν σίγουρα μέχρι τους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας.

Ο Τζεφ Τιγκ είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τους Ατλάντα Χοκς. Σε δηλώσεις του φάνηκε αρκετά σίγουρος πως η ομάδα θα καταφέρει όχι μόνο να μπει στα play-offs αλλά θα καταφέρει να φτάσει στους τελικούς της περιφέρειας.

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε τον ρόλο που θα έχουν οι Κρίσταπς Πορζίνγκις και Τρε Γιάνγκ.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο Club 520 podcast:

«Οι Χοκς θα περάσουν στα play-offs, στους τελικούς της περιφέρειας χωρίς αμφιβολία. Ποιοι είναι καλύτεροι από εμάς; Το Ορλάντο δεν έχει κερδίσει τίποτα. Έχουμε τον Πορζίνγκις, θα σουτάρει τρίποντα από το κέντρο. Ο Τρε Γιάνγκ θα έχει όλο αυτό τον χώρο για να λειτουργήσει. Ο Πορζίνγκις; Είναι στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Θα παίξει 70 παιχνίδια».