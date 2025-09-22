Νουόρα για Γιάννη: «Είχα την ευκαιρία να παίξω με έναν από τους καλύτερους όλων των εποχών»

Ο Τζόρνταν Νουόρα σε δηλώσεις του μίλησε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον οποίον συνυπήρξε στους Μιλγουόκι Μπακς.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «Meridian Sport»:

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Αυτό που θυμάμαι περισσότερο είναι το πόσο σκληρά δούλευε και τι είδους άνθρωπος ήταν. Για μένα, ως νεαρό παίκτη στο NBA, ήταν απίστευτο να τον έχω κοντά μου. Έχουμε επίσης αυτή τη σύνδεση επειδή η μητέρα του είναι από ένα μέρος της Νιγηρίας, πολύ κοντά στον τόπο καταγωγής του πατέρα μου. Δεθήκαμε και σε αυτό το επίπεδο. Και φυσικά, είναι μια άλλη περίπτωση όπου είχα την ευκαιρία να παίξω με έναν από τους καλύτερους όλων των εποχών. Υπέροχος τύπος, αστείος, αφοσιωμένος στην οικογένειά του, πολύ προσγειωμένος και απλός».

Για τον αν προτιμάει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ή τον Νίκολα Γιόκιτς: «Είμαι λίγο προκατειλημμένος επειδή ξέρω τον Γιάννη και παίξαμε μαζί, οπότε θα πω εκείνον. Αλλά ειλικρινά, δεν μπορείς να κάνεις λάθος με κανέναν από τους δύο. Είναι και οι δύο απίστευτοι. Όλα εξαρτώνται από την ομάδα και το στυλ παιχνιδιού, είναι διαφορετικοί τύποι παικτών. Αλλά το να υπογράψεις οποιονδήποτε από τους δύο - είναι νίκη».