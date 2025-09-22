Ντόντσιτς: Ο Σμαρτ είναι από τους καλύτερους αμυντικούς που έχει αντιμετωπίσει

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αυτό το καλοκαίρι προχώρησαν σε αρκετές σημαντικές κινήσεις. Μία από αυτές είναι αυτή του Μάρκους Σμαρτ, ο οποίος μπορεί να έχει προβλήματα τραυματισμού τα τελευταία χρόνια, αλλά παραμένει από τους καλύτερους αμυντικούς στον «μαγικό κόσμο».
Ο Λούκα Ντόντσιτς έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτή την μεταγραφή, και σύμφωνα με τον Τζέισον Γκρέι του «The Wall Street Journal», ο Σλοβένος θεωρεί τον Σμαρτ έναν από τους δυσκολότερους αμυντικούς που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του.
«Το μπάσκετ θα έρθει πρώτο. Ο Ντόντσιτς ανυπομονεί να πάει στην προετοιμασία. Αυτό το καλοκαίρι βοήθησε στη στρατολόγηση του πρώην αμυντικού "παράσιτου" των Σέλτικς, Μάρκους Σμαρτ, έναν από τους δύο παίκτες που ο Ντόντσιτς αναφέρει ως τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους που έχει αντιμετωπίσει (ο άλλος: ο Χερμπ Τζόουνς της Νέας Ορλεάνης)» ανέφερε.