Ντόντσιτς: Ο Σμαρτ είναι από τους καλύτερους αμυντικούς που έχει αντιμετωπίσει

Ο Λούκα Ντόντσιτς βοήθησε τους Λέικερς να αποκτήσουν έναν από τους δυσκολότερους αμυντικούς που έχει αντιμετωπίσει, τον Μάρκους Σμαρτ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αυτό το καλοκαίρι προχώρησαν σε αρκετές σημαντικές κινήσεις. Μία από αυτές είναι αυτή του Μάρκους Σμαρτ, ο οποίος μπορεί να έχει προβλήματα τραυματισμού τα τελευταία χρόνια, αλλά παραμένει από τους καλύτερους αμυντικούς στον «μαγικό κόσμο».

Ο Λούκα Ντόντσιτς έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτή την μεταγραφή, και σύμφωνα με τον Τζέισον Γκρέι του «The Wall Street Journal», ο Σλοβένος θεωρεί τον Σμαρτ έναν από τους δυσκολότερους αμυντικούς που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του.

«Το μπάσκετ θα έρθει πρώτο. Ο Ντόντσιτς ανυπομονεί να πάει στην προετοιμασία. Αυτό το καλοκαίρι βοήθησε στη στρατολόγηση του πρώην αμυντικού "παράσιτου" των Σέλτικς, Μάρκους Σμαρτ, έναν από τους δύο παίκτες που ο Ντόντσιτς αναφέρει ως τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους που έχει αντιμετωπίσει (ο άλλος: ο Χερμπ Τζόουνς της Νέας Ορλεάνης)» ανέφερε.