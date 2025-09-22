Αποθέωσε το «τριφύλλι» ο Ομπράντοβιτς: «Αυτό λέει πολλά για τον Παναθηναϊκό της νέας σεζόν»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Παναθηναϊκό στάθηκε στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν για τις δυο συνθέσεις που μπορούν να κατακτήσουν την Ευρωλίγκα, σημειώνοντας πως αυτό λέει πολλά.

Ο Σέρβος τεχνικός σε δηλώσεις του στο Mozzart Sport αναφέρθηκε στη συμμετοχή της Παρτίζαν στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία. Μοιράστηκε εντυπώσεις και αναφέρθηκε και στους πράσινους στεκούμενος στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος τόνισε ότι το ρόστερ της ομάδας του είναι τέτοιο που και οι δύο συνθέσεις της μπορούν να διεκδικήσουν την παρουσία τους στο Final 4 της Euroleague.

«Αυτό λέει πάρα πολλά για τον Παναθηναϊκό της νέας σεζόν», ανέφερε ο τεχνικός ο οποίος δεν έχει κρύψει ποτέ την… αδυναμία του για τους πράσινους, έχοντας συνδέσει το όνομά του με την ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τον Παναθηναϊκό AKTOR: «Ήρθαμε εδώ κατόπιν πρόσκλησης του Παναθηναϊκού και πέρασα αρκετά χρόνια σε αυτόν τον σύλλογο. Όπως είπε ο προπονητής τους, Εργκίν Αταμάν, είναι πολύ ικανοποιημένοι με την ομάδα που έχουν, δεν έχουν αλλάξει πολύ την ομάδα και οι παίκτες γνωρίζουν ήδη το σύστημα. Πιστεύει ότι έχουν δύο συνθέσεις που μπορούν να παλέψουν για το φάιναλ φορ. Αυτό λέει πολλά για την ομάδα που έχει ο Παναθηναϊκός για αυτή τη σεζόν».



Για τη συμμετοχή της Παρτίζαν στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία και τις εντυπώσεις από το ταξίδι αυτό: «Η συνολική εντύπωση είναι πολύ θετική. Καταρχάς, η ιδέα να έρθω εδώ στην Αυστραλία, για να συμμετάσχω στο τουρνουά «Παύλος Γιανακόπουλος», στο οποίο ο Παναθηναϊκός μας προσκαλεί τακτικά, ήταν όμορφη. Όλα ήταν εξαιρετικά και θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους οικοδεσπότες από το NBL League για τη φιλοξενία τους και όλους τους ανθρώπους μας που ήρθαν να μας υποστηρίξουν. Η ατμόσφαιρα τόσο στη Μελβούρνη όσο και στο Σίδνεϊ ήταν φανταστική, ξέραμε ότι είχαμε και πολλούς οπαδούς εδώ και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Τους ευχαριστούμε που είναι πάντα μαζί μας».