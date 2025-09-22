Ο Σαντετίν Σαράν στην προεδρία της Φενερμπαχτσέ

Ο Σαντετίν Σαράν κέρδισε τις εκλογές και εξελέγη πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ.

Η Φενερμπαχτσέ ανακοίνωσε επίσημα πως ο Σαντετίν Σαράν είναι ο νέος πρόεδρος της ομάδας. Πιο συγκεκριμένα, έλαβε 12.325 ψήφους, με τον Άλικ Κοτς, ο οποίος ήταν στην προεδρεία από το 2018 να λαμβάνει 12.068 ψήφους.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας μετά τη νίκη του δήλωσε: «Δεν θα υπάρξει καμία γιορτή μέχρι να γίνουμε πρωταθλητές». Σημειώνεται πως παλιότερα είχε διοικητικό ρόλο στην Ντόρτμουντ, αλλά παραιτήθηκε μετά από ρατσιστικά σχόλια από τους οπαδούς.

Ακόμη, άνηκε στο μπλοκ του Αζίζ Γιλντιρίμ στην τουρκική ομάδα αλλά αφού του άσκησε κριτική αποτέλεσε παρελθόν από τον σύλλογο. Ο Σαράν κινήθηκε δικαστικά και μετά από 7 χρόνια δικαιώθηκε.

Το 2021 δήλωσε πως θα διεκδικήσει την προεδρία της ομάδας και φέτος τον Ιούλιο μάζεψε τις 500 υπογραφές που χρειαζόταν. Έτσι, πλέον είναι ο νέος πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ.