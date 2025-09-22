Σφαιρόπουλος: «Πολύ δυνατός ο Ολυμπιακός, θα μας βοηθήσει το φιλικό αυτό»

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος έμεινε ευχαριστημένος από τους παίκτες του παρά την ήττα από τον Ολυμπιακό τονίζοντας πως το φιλικό κόντρα στους «ερυθρόλευκους» θα τους βοηθήσει για την συνέχεια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Παλέψαμε εναντίον ενός πολύ δυνατού αντιπάλου και ήμασταν στο παιχνίδι μέχρι το τέλος. Χάσαμε το τελευταίο σουτ που θα μπορούσε να οδηγήσει στην παράταση, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο σημαντικό για μένα τώρα. Είναι πολύ πιο σημαντικό για μένα να βελτιωθεί κάθε παίκτης, να ενσωματωθεί ο καθένας στο σύστημα παιχνιδιού μας όσο το δυνατόν καλύτερα, να αναπτύξουμε συνεργασίες, αλλά και να συμπεριλάβουμε εκείνους τους παίκτες που δεν είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή, επειδή μας λείπουν και θέλουμε να είναι έτοιμοι όταν μπουν.

Παίξαμε ένα ακόμη πολύ καλό παιχνίδι, σε επίπεδο Ευρωλίγκας, σε πραγματικά υψηλό επίπεδο, όπως ακριβώς πριν από δύο ημέρες. Νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια θα μας βοηθήσουν να βρούμε τη χημεία μας, τους ρόλους μας, να χωρέσουμε όλους τους παίκτες, να μάθουμε να παίζουμε μαζί. Είμαστε μια νέα ομάδα και είδαμε καλές στιγμές. Αυτή η περίοδος είναι για εμάς, ώστε να χτίσουμε το παιχνίδι μας και γι' αυτό όλα αυτά τα παιχνίδια θα μας βοηθήσουν να παίξουμε ακόμα καλύτερα»