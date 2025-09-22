Σπανούλης: «Ο πήχης είναι ψηλά, είμαστε στο σωστό μονοπάτι»

Ο Βασίλης Σπανούλης κατέκτησε τον πρώτο τίτλο ως προπονητής, με τη Μονακό να σηκώνει το γαλλικό Super Cup και τον ίδιο να αποθεώνει τους παίκτες του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε μετά το παιχνίδι

«Επικρατήσαμε κόντρα σε μια ομάδα πολύ ποιοτική. Είχαμε θέληση και... δίψα για να κατακτήσουμε τον τίτλο. Το είδα στους παίκτες μου. Παίξαμε ακριβώς όπως εγώ κατανοώ το μπάσκετ. Τη δικιά μου φιλοσοφία, τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση. Και για αυτό είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Υπάρχουν ακόμα πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη σεζόν. Πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας. Έχουμε βάλει τον πήχη πολύ ψηλά και έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο χρόνο.

Η περσινή σεζόν με την πορεία μας στην EuroLeague ήταν πραγματικά ιστορική. Φτάσαμε πολύ κοντά στον τίτλο. Θέλουμε να επιστρέψουμε καλύτεροι. Είμαστε στο σωστό μονοπάτι»