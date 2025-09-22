Παρτίζαν: Αμφίβολοι για την πρεμιέρα της Euroleague Οσετκόφκσι και Ουάσινγκτον

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε δηλώσεις του μετά τη νίκη της Παρτίζαν στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακοπουλος» στην Αυστραλία μίλησε για την κατάσταση των τραυματισμών των Οσετκόφκσι και Ουάσινγκτον.

Η Παρτίζαν μπήκε στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της, με την Euroleague να είναι προ των πυλών. Η διοργάνωση εκκινεί στις 30/9 και οι Σέρβοι ταξιδεύουν στα αραβικά εμιράτα, ώστε να αντιμετωπίσουν την Dubai BC. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραχώρησε δηλώσεις μετά το τέλος και μίλησε για την κατάσταση των τραυματιών στην ομάδα.

Αφού ευχαρίστησε το κοινό που βρέθηκε στην Αυστραλία, ώστε να στηρίξει την ομάδα του, ο Ζοτς τόνισε πως δεν ήταν σε θέση να υπολογίζει στους Ντουέιν Ουάσινγκτον και Ντίλαν Οσετκόφσκι.

Ο πρώτος, ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο δάκτυλο του ποδιού του, ενώ ο πρώην παίκτης της Μάλαγα έμεινε στο ξενοδοχείο της Παρτίζαν, λόγω ίωσης που αποκόμισε. Μένει να δούμε για πόσο ακόμα οι δύο τους θα μείνουν εκτός προπονήσεων και κατά πόσο θα είναι διαθέσιμοι για τον προπονητή τους, στην απαιτητική πρεμιέρα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.