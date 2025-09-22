Μπαρτζώκας: «Πρέπει να πάρουμε άμεσα γκαρντ, δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα, αναφέρθηκε στην άμεση ανάγκη που έχουν οι «ερυθρόλευκοι» για ενίσχυση με έναν γκαρντ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού:

Για την μεταγραφική ενίσχυση: «Τσακώνονται όλοι οι γκαρντ ποιος θα έρθει στον Ολυμπιακό (σ.σ. γέλια). Είναι μια δύσκολη περίοδος, προφανώς οι άνθρωποι της ομάδας δουλεύουν σε αυτήν την κατεύθυνση και εμείς σαν προπονητές κοιτάμε τις επιλογές μας στην αγορά. Οπωσδήποτε πρέπει να πάρουμε άμεσα ένα γκαρντ γιατί πιεζόμαστε σε σχέση με το πώς είχαμε σχεδιάσει την ομάδα.

Είναι τα δύο παιχνίδια του Super Cup, τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία για την EuroLeague και αμέσως μετά έχουμε το δεύτερο παιχνίδι στην Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό.

Είναι απαιτητικό το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στις διοργανώσεις. Χρειαζόμαστε άμεσα γκαρντ και κάνουμε προσπάθεια για αυτό. Για τον Κουμάντζε είναι κάτι που θα αποφασίσουμε όλοι μαζί μετά. Δεν είχαμε καθόλου χρόνο να ασχοληθούμε με αυτό».

Για το τουρνουά στην Κρήτη: «Τι καλύτερο θα μπορούσαμε να κάνουμε από το να παίξουμε απέναντι σε δύο πολύ δυνατές ομάδες; Το τουρνουά είχε πολύ υψηλό επίπεδο, τα παιχνίδια ήταν κλειστά. Οι ομάδες προσπαθούν να προετοιμαστούν για το άμεσο ξεκίνημα των διοργανώσεων.

Βέβαια, εμείς έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα: σήμερα έπρεπε να συμπεριλάβουμε και λίγο και τους διεθνείς. Δεν έχουν κάνει ούτε μία προπόνηση με άμυνα μαζί μας, αλλά ο χρόνος πιέζει, αφού έχουμε το Super Cup την άλλη εβδομάδα. Πρέπει να πάμε ταχύρρυθμα.

Αυτό δείχνει ότι σε πολλές φάσεις είμαστε μπροστά, όμως κάνουμε και πολλά λάθη, που προέρχονται από την έλλειψη συνεργασιών. Σήμερα, για παράδειγμα, δώσει πάνω από 20 πόντους στον αιφνιδιασμό, αλλά οι παίκτες πρέπει να μάθουν ο ένας το παιχνίδι του άλλου.

Οι νεοφερμένοι πρέπει να καταλάβουν πού να δίνουν και πού να παίρνουν την μπάλα, ενώ και αμυντικά χρειάζονται καλύτερες συνεργασίες. Όλοι καταλαβαίνουν ότι η δουλειά μας είναι πολύ δύσκολη, όπως και για κάθε προπονητή αυτήν την περίοδο. Λόγω EuroBasket ο χρόνος είναι περιορισμένος και οι απαιτήσεις τεράστιες».

Για την προσαρμογή των νέων παικτών: «Πρέπει να έχουμε σταθερό ρυθμό σε άμυνα και επίθεση. Είχαμε πολλές αυξομειώσεις στον τρόπο που παίζαμε και αναγκαστήκαμε να ρίξουμε την ένταση. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πίσω με πέντε πόντους, από μια κακή επιλογή στο τέλος.

Μετά μπήκαμε και περάσαμε μπροστά με +10, κάναμε ένα σερί 15-0, αλλά αντί να κρατήσουμε τον ρυθμό και να το εκμεταλλευτούμε, κάναμε πολλά λάθη στο σετ παιχνίδι και τους δίναμε την μπάλα στα χέρια. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι πολύ αθλητική ομάδα φέτος, με αρκετούς Αμερικανούς, καλούς στο transition. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μη δίνουμε την μπάλα στα χέρια τους.

Από την άλλη, είχαμε 22-23 ασίστ, δέκα περισσότερες από τον Αστέρα. Αυτό δείχνει ότι ακόμα και σήμερα προσπαθήσαμε να παίξουμε ομαδικά. Το καταφέραμε, αλλά επαναλαμβάνω χρειάζεται περισσότερη συνέπεια στα χρονικά διαστήματα στα οποία παίζουμε καλά».

Για τα χαρακτηριστικά του παίκτη που αναζητά ο Ολυμπιακός: «Εξαρτάται από το πώς βλέπει την κατάσταση κάθε προπονητής. Εγώ θέλω έναν καλό παίκτη, που να έχει το επίπεδο να παίξει εδώ. Τα χαρακτηριστικά του τα εκμεταλλεύεται η ομάδα, ενώ τις αδυναμίες του πρέπει να τις κρύψει.

Αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποιος παίκτης σε αυτό το επίπεδο και θα μπει αμέσως και θα κυριαρχήσει, σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι έτσι. Εγώ σας λέω ότι μπορώ να σας πω παίκτες που ήρθαν από το NBA και υπέγραψαν σε ομάδες που παίξαμε στα τελευταία φιλικά και να δείτε εσείς πόσο έπαιξαν.Θέλουν χρόνο. Πολλές φορές, έχω παραδείγματα παικτών από πέρυσι που υπέγραψαν σε ομάδες όπως η Φενέρμπαχτσε ή η Ρεάλ, που δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν στον ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού και δεν επηρέασαν το παιχνίδι της ομάδας. Μετά από λίγο κόπηκαν κιόλας.

Η EuroLeague είναι πολύ δύσκολη. Όλες οι ομάδες είναι δυνατές, έχουν καλούς προπονητές, καλούς παίκτες. Η ένταση και η ταχύτητα στα παιχνίδια είναι τεράστια και θα αυξηθεί κι άλλο όταν οι ομάδες βρουν ρυθμό. Εμείς θέλουμε να παίξουμε το μπάσκετ που έχουμε μάθει, πιστεύουμε ότι έχουμε πολλά καλά στοιχεία και καλούς παίκτες, απλώς μας λείπουν ένα-δύο κομμάτια ακόμα».