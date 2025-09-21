Βεζένκοφ: «Πρέπει να παίξουμε καλύτερη άμυνα, οι νέοι παίκτες φέρνουν περισσότερη αθλητικότητα»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε μετά και τη δεύτερη νίκη του Ολυμπιακού στο τουρνουά της Κρήτης, μιλώντας για την πορεία της προετοιμασίας.

Στις δηλώσεις του στην Cosmote Tv ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ολες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί, οι στόχοι είναι πάντα υψηλοί. Πρέπει να παίξουμε καλύτερη άμυνα και η επίθεση θα γίνεται καλύτερη μέρα με τη μέρα. Να είμαστε υγιείς και να έχουμε συνοχή και όλα θα πάνε καλά.

Προσπαθούμε να βρούμε τα καλύτερα σουτ μέσω της κυκλοφορίας, του ταλέντου. Πρέπει να βρούμε διαφορετικά μέσα να βάζουμε πόντους. Θα συνεχίσουμε να παίζουμε το μπάσκετ μας. Ο καθένας έχει το ταλέντο και την εμπειρία για να βοηθήσει την ομάδα.

Τα νέα παιδιά μπορούν να φέρουν κάτι διαφορετικό, περισσότερη αθλητικότητα. Ο καθένας μαθαίνει το παιχνίδι. Έχουμε 80 παιχνίδια, είναι απρόβλεπη η Ευρωλίγκα».