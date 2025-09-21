Ανώτερο το Περιστέρι με κεφάτο Αμπερκρόμπι, επιβλήθηκε του Προμηθέα

Με κορυφαίο τον Ράιλι Αμπερκρόμπι το Περιστέρι κέρδισε τον Προμηθέα με 93-86 στη δεύτερη μέρα του τουρνουά «Νίκος Φάσουρας», που φιλοξένησαν οι «κυανοκίτρινοι».

Εκτός του Αμπερκρόμπι, ο οποίος έβαλε 20 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ, ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν πέτυχε 14 πόντους, όσους έβαλε και ο Ομάρ Πέιν. Για τον Προμηθέα ξεχώρισε ο Λέιτον Χάμοντς με 20 πόντους (4/7τρ.), ο Νίκος Μπαζίνας είχε 13 πόντους, 7 ασίστ και 5 κλεψίματα, ενώ ο Κένταλ Κόουλμαν, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα στο πόδι στο δεύτερο ημίχρονο, είχε 12 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 28-15, 53-41, 73-61, 93-86

Περιστέρι (Ξανθόπουλος): Νίκολς 6 (1), Καρντένας 8 (1), Βαν Τούμπεργκεν 14 (1), Πετράκης 5, Πέιν 14, Ιτούνας 4 (1), Μουράτος, Αμπερκρόμπι 20 (3), Κακλαμανάκης 3, Χάρις 7, Παπαδάκης 8 (1), Γιάνκοβιτς (4).

Προμηθέας (Λιμνιάτης): Χάμοντς 20 (4), Κόουλμαν 12, Πλώτας 7 (1), Μπαζίνας 13, Καπετάκης 3 (1), Πρέκας 6 (2), Κομνιανίδης, Πόλικαπ 12, Μακούρα 10 (2), Σταυρακόπουλος 3 (1).