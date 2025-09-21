Ζιάγκος: «Σημαντική η αντίδρασή μας στο δεύτερο ημίχρονο»

Η Μύκονος Betsson έκανε το 2/2 στο 6ο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» μετά το 63-70 επί του Άρη Betsson και ο Βαγγέλης Ζιάγκος αναφέρθηκε στα στοιχεία που κρατάει ενόψει της συνέχειας της προετοιμασίας.

«Υπήρξε μια αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, έγιναν κάποιες προσαρμογές στις οποίες τα παιδιά ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά. Όλοι αυτή την εποχή δουλεύουμε πολύ. Πράγματι, υπάρχει διαφορετική στόχευση ανάμεσα στον Άρη και στη Μύκονο, υπάρχουν διαφορετικοί αγωνιστικοί στόχοι, ωστόσο είναι πάρα πολύ νωρίς. Χρησιμοποιούμε αυτά τα φιλικά για να μας βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι» εξήγησε στην αρχική του τοποθέτηση στην κάμερα της ΕΡΤ ο 49χρονος προπονητής.

Και πρόσθεσε: «Το κομμάτι της αντίδρασης που δείξαμε είναι ένα σημαντικό στοιχείο, το πώς θα ανταποκριθούμε σε ένα χάντικαπ μεγέθους που είχαμε στις θέσεις από το "2" ως το "4" επίσης ήταν κάτι που μας βοήθησε αρκετά. Κάποιες προσαρμογές που κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο στο αμυντικό κομμάτι είναι κάτι που βλέπουμε και θα το χρησιμοποιήσουμε. Είδαμε αρκετά πράγματα που θα είναι χρήσιμα για το μέλλον».