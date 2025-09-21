Φιλική ήττα για τον Κολοσσό από την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη

Ο Κολοσσός Ρόδου γνώρισε φιλική ήττα από την Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να επικρατεί με 87-69 και τον Χαβιέρ Καρασκό να βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της συνέχειας.

Ο Κολοσσός έδωσε ένα ακόμη απαιτητικό φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας, γνωρίζοντας την ήττα με 87-69 από την πανίσχυρη Χάποελ Τρελ Αβίβ στη Σόφια. Παρά το τελικό αποτέλεσμα, η ομάδα του Xαβιέρ Καράσκο πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο, που φέτος θα αγωνιστεί στην Euroleague.

Οι «θαλασσί» αντιμετώπισαν δυσκολίες στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως στο κομμάτι της επίθεσης, ωστόσο στο δεύτερο μέρος παρουσίασαν σαφώς βελτιωμένη εικόνα, παίζοντας με περισσότερη ενέργεια και καλύτερες επιλογές. Ο Ισπανός τεχνικός είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει σχήματα και πρόσωπα, βγάζοντας πολύτιμα συμπεράσματα ενόψει της νέας σεζόν στη Stoiximan GBL.

Τα δεκάλεπτα: 19-13, 45-24, 60-49, 87-69