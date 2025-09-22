Χόρι: «Οι Λέικερς πρέπει να ανταλλάξουν τον Ριβς»

Ο Ρόμπερτ Χόρι σε δηλώσεις του ανέφερε πως οι Λέικερς πρέπει να ανταλλάξουν τον Όστιν Ριβς, καθώς έχουν στο ρόστερ τους τον Λούκα Ντόντσιτς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ετοιμάζονται για τη νέα αγωνιστική περίοδο και την πρώτη ολόκληρη σεζόν του Λούκα Ντόντσιτς ως «Λιμνάνθρωπος».

Ο Ρόμπερτ Χόρι μίλησε στο «Big Shot Bob» podcast και τόνισε πως η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ πρέπει να ανανεώσει το συμβόλαιο του Όστιν Ριβς και στη συνέχεια να τον παραχωρήσει με trade, καθώς μοιάζει αρκετά στον τρόπο παιχνιδιού του με τον Σλοβένο σούπερσταρ.

«Αν οι Λέικερς είναι έξυπνοι πρέπει να κάνουν sign-and-trade. Και το λέω αυτό επειδή όταν έχεις ομάδα με δύο παίκτες, οι οποίοι μοιάζουν αρκετά, εννοώ τον Λούκα και τον Ριβς, δεν λέω πως έχουν τις ίδιες ικανότητες - παίζουν στην ίδια θέση, κάνουν τα ίδια πράγματα. Μη με παρεξηγήσετε, αγαπάω τον Ριβς, αλλά δεν θες δύο ίδιους παίκτες» ανέφερε χαρακτηριστικά.