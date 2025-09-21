Οι καλύτερες στιγμές από τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στους Adelaide 36ers (vid)

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στους Adelaide 36ers για το «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναμετρήθηκε με τους Adelaide 36ers την Αυστραλία για το «Παύλος Γιαννακόπουλος» και κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη με 106-89.

Για το «τριφύλλι» ο Ναν είχε 26 πόντους με 4/7 τρίποντα, ενώ Χολμς και Ρογκαβόπουλος είχαν από 14 πόντους. Ακόμη, διψήφιοι ήταν οι Μήτογλου (12), Γκραντ (11) και Ερνανγκόμεθ (10). Από την άλλη ξεχώρισε ο Κότον με 24 πόντους, με τον Βασίλιεβιτς να πετυχαίνει 22 πόντους. Ακόμη, ο Χάμφρις τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους και ο Τσίτχαμ με 11.

Δείτε το βίντεο: