Live η Magic Euroleague από το Σίδνεϊ

Μπάσκετ
Δείτε ζωντανά την Magic Euroleague μετά τη φιλική νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στους Adelaide 36ers για το «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Δείτε την εκπομπή:

