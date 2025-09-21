Στην Μπασκόνια μέχρι το 2027 ο Μαρκίς Νόουελ

Η Μπασκόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαρκίς Νόουελ μέχρι το 2027.

Η Μπασκόνια τα βρήκε σε όλα με τον Μαρκίς Νόουελ και ο 26χρονος υπέγραψε συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα μέχρι το 2027. Ο Αμερικανός ταξιδέψει ώστε να ενταχθεί στις τελευταίες μέρες της προετοιμασίας.

Τη περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στους Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς και είχε κατά μέσο όρο 16,1 πόντους και 8,3 ασίστ σε 49 αγώνες.