Στην Μπασκόνια μέχρι το 2027 ο Μαρκίς Νόουελ

Η Μπασκόνια τα βρήκε σε όλα με τον Μαρκίς Νόουελ και ο 26χρονος υπέγραψε συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα μέχρι το 2027. Ο Αμερικανός ταξιδέψει ώστε να ενταχθεί στις τελευταίες μέρες της προετοιμασίας.
Τη περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στους Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς και είχε κατά μέσο όρο 16,1 πόντους και 8,3 ασίστ σε 49 αγώνες.
Baskonia incorpora al base Markquis Nowell hasta 2027
