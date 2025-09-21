Παπανικολάου: «Να βρεθούμε σε ένα ακόμη Final-Four, με την προσδοκία να φτάσουμε μέχρι το τέλος»

Μιλώντας στο αφιέρωμα του ΕΣΑΚΕ για τον Ολυμπιακό ο Κώστας Παπανικολάου υπογράμμισε πως ο Ολυμπιακός θέλει να κατακτήσει τους εγχώριους τίτλους και να φτάσει στο Final-Four, με την προσδοκία να πανηγυρίσει και την Euroleague.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Θέλω, όπως πάντα, να ξεκινήσω ευχόμενος υγεία σε όλες τις ομάδες, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό αγαθό στη ζωή. Εύχομαι να έχουμε και φέτος ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα και ο κόσμος να αγκαλιάσει την προσπάθεια όλων των σωματείων.

Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε πολύ χρόνο να δουλέψουμε όλοι μαζί, καθώς αρκετοί παίκτες – κι εγώ μέσα σε αυτούς – απουσιάζαμε λόγω των υποχρεώσεών μας με τις Εθνικές ομάδες. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο βασικός κορμός παρέμεινε ίδιος αποτελεί ένα μεγάλο ατού για εμάς.

Είμαι σίγουρος πως τόσο τα παιδιά που έμειναν πίσω, όσο και εκείνα που προστέθηκαν στο ρόστερ έκαναν εξαιρετική δουλειά και θα παρουσιαστούμε έτοιμοι στα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς, αρχής γενομένης από το Super Cup.

Στη συγκεκριμένη διοργάνωση έχουμε χτίσει μια ισχυρή παράδοση: το κατακτήσαμε συνεχόμενα τα τρία τελευταία χρόνια και θέλουμε πολύ να το σηκώσουμε και φέτος, ώστε να ξεκινήσουμε τη σεζόν με το δεξί.

Από εκεί και πέρα, οι στόχοι μας δεν αλλάζουν ποτέ. Θα τα δώσουμε όλα για να στεφθούμε ξανά πρωταθλητές Ελλάδας, για να κατακτήσουμε το Κύπελλο Ελλάδος, αλλά και να βρεθούμε σε ένα ακόμη Final Four της Ευρωλίγκας, με την προσδοκία αυτή τη φορά να φτάσουμε μέχρι το τέλος».