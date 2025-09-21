Το προφίλ της Μπούρσασπορ μέσα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ παρουσιάζει την τουρκική αντίπαλο, με ένα αφιέρωμα στο επίσημο site της.

Αναλυτικά:

H Bursaspor, η οποία νίκησε την Παρασκευή με 81-74 την Braunschweig, είναι η σημερινή αντίπαλος του ΠΑΟΚ mateco και το επόμενο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει η ομάδα μας για να φτάσει ως τον τελικό των προκριματικών του BCL.

Η Bursaspor Basketbol ιδρύθηκε το 2014 (αρκετά χρόνια αργότερα από το 1963, έτος ιδρύσεως της αντίστοιχης ποδοσφαιρικής ομάδας) και αποτελεί ουσιαστικά τη δεύτερη δύναμη για το μπάσκετ της Προύσας, αφού στην πόλη κυριαρχεί εδώ και πολλά χρόνια η Τofas. Ο ΠΑΟΚ έχει αντιμετωπίσει την Tofas σε επίσημα και φιλικά παιχνίδια, αλλά με την Bursaspor θα βρεθεί αντιμέτωπος για πρώτη φορά.

Στη σύντομη ιστορία της η Bursaspor έχει να επιδείξει μία σημαντική επιτυχία, την συμμετοχή στον τελικό του Eurocup το 2022, όταν και ηττήθηκε από την Virtus Bologna.

Στη διάρκεια της περσινής σεζόν ήταν 9η στο τουρκικό πρωτάθλημα (13 νίκες και 17 ήττες).

Προπονητής της Bursaspor είναι ο Nenad Markovic, γνωστός από την θητεία του ως παίκτης και προπονητής στην Ελλάδα, αλλά και ως αντίπαλος του ΠΑΟΚ με αρκετές ομάδες εδώ και πολλά χρόνια.

Στη σύνθεση της αντιπάλου του ΠΑΟΚ υπάρχει μία πλειάδα ικανών και επικίνδυνων Αμερικανών παικτών, ο Καμερουνέζος σέντερ Landry Nnoko, αλλά και ο διεθνής τούρκος Goksenin Koksal.

Tο ρόστερ της Bursaspor…

ONOMA ΗΛΙΚΙΑ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ Brandon Childress 28 1.83 G USA Tevfik Akdamar 31 2.02 SF TUR Malik Parsosn 26 1.90 G USA Goksenin Koksal 34 1.96 SF TUR Bora Satir 23 1.92 G TUR Berk Akin 20 1.92 G TUR Javin DeLaurier 27 2.08 C USA Bryant Crawford 28 1.97 G USA Gesukan Onar 27 2.03 PF TUR V.J. King 28 1.98 SF USA Artur Konotsuk 25 2.01 F EST Nadry Nnoko 21 2.09 C CMR

Διαιτητές του σημερινού αγώνα θα είναι οι: Gvidas Gedvilas (Λιθουανία), Gatis Salins (Λετονία) και Martin Horozov (Βουλγαρία), η ίδια δηλαδή τριάδα με το παιχνίδι της Παρασκευής με την SC Derby.

Ο αγώνας του ΠΑΟΚ mateco με την Βursaspor θα ξεκινήσει στις 16:30 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 5.