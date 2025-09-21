Ναν: «Πόνταρα στον εαυτό μου, όταν δεν πίστευαν σε μένα»

Πρωτοπόρο χαρακτήρισε ο Λόνι Γουόκερ τον Κέντρικ Ναν όσον αφορά τη μετακίνηση και την προσαρμογή των Αμερικανών που έρχονται να παίξουν μπάσκετ στην Ευρώπη.

Τον Κέντρικ Ναν αποθέωσε ο Λόνι Γουόκερ για το γεγονός ότι προσαρμόστηκε τόσο γρήγορα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και έδειξε τον δρόμο. Αυτό βοήθησε τον ίδιο να μπει πιο γρήγορα στον ευρωπαϊκό ρυθμό, όταν μετακόμισε στη Ζαλγκίρις, ενώ φέτος θα αγωνίζεται στη Μακάμπι.

Μεταξύ άλλων, παραδέχθηκε ότι ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού είναι από τους πρωτοπόρους όσον αφορά τους Αμερικανούς που νιώθουν πιο άνετα ή βλέπουν ότι μπορούν να προσαρμοστούν στην Ευρώπη, δημιουργώντας ένα «ντόμινο».

«Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος. Είμαι πολύ ευγνώμων που έχω κάποιον σαν κι αυτόν στο πλευρό μου», πρόσθεσε ο Γουόκερ.

Ο Ναν απάντησε μέσω Instagram στον Γουόκερ, επισημαίνοντας: «100% αλήθεια. Είμαι απλώς ένας από τους πρωτοπόρους αυτής της γενιάς παικτών με ταλέντο στο NBA, δείχνοντας σε άλλους Αμερικανούς ότι είναι δυνατόν. Έχω δει τον Μάικ (σ.σ. Τζέιμς) και τον Σέιν (σ.σ. Λάρκιν) να το κάνουν και πόνταρα στον εαυτό μου, όταν δεν πίστευαν σε μένα».