Μικρός φίλος του Παναθηναϊκού στο Σίδνεϊ με φανέλα Ναν πριν το ματς με τους Adelaide 36ers

Με φανέλα Ναν έκανε βόλτα στην παραλία του Σίδνεϊ μικρός φίλος του Παναθηναϊκού.

Στα πράσινα έχει… βαφτεί η Αυστραλία, με αφορμή τη διεξαγωγή του «Παύλος Γιαννακόπουλος» και την παρουσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού Aktor εκεί που χτυπά δυνατά η καρδιά της ομογένειας.

Οι Έλληνες της Αυστραλίας έχουν ενθουσιαστεί με την παρουσία της ομάδας του Άταμαν και οι μικροί φίλοι των «πρασίνων» κυκλοφορούν με τις φανέλες με το τριφύλλι. Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία που ανέβασε η ΚΑΕ στον επίσημο λογαριασμό της στα social media, με έναν μικρό φίλο του Παναθηναϊκού που φορά τη φανέλα του Ναν στο Σίδνεϊ, λίγες ώρες πριν το παιχνίδι με τους Adelaide 36ers.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

Η καρδιά του Παναθηναϊκού και του ελληνικού μπάσκετ συνολικά χτυπά στην Αυστραλία, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”. Ο μικρός φίλος της ομάδας μας, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο Σίδνεϊ, επέλεξε να πάει την πρωινή του βόλτα στην παραλία φορώντας την εμφάνιση του Κέντρικ Ναν ώστε να είναι έτοιμος να πάει στο γήπεδο για την αναμέτρηση με τους Adelaide 36ers.