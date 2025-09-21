Κόντρα στην Μπούρσασπορ ο ΠΑΟΚ με φόντο τον τελικό για τους ομίλους του BCL

Έτοιμος για το δεύτερο από τα τρία βήματα που απαιτούνται για την είσοδό του στους ομίλους του Basketball Champions League είναι ο ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος, μετά τη νίκη-πρόκριση στο πρώτο ματς κόντρα στην Ντέρμπι, αντιμετωπίζει σήμερα στις 16:30 (Cosmote Sport) την Μπούρσασπορ στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Στόχος ακόμα μία νίκη που θα τον φέρει στον τελικό του συγκεκριμένου ομίλου των προκριματικών του BCL, εκεί όπου θα βρεθεί επίσης ο νικητής του ζευγαριού Αντβέρπ - Ρετζιάνα (21/9, 14:15).

Στο πλευρό του ΠΑΟΚ θα βρίσκονται ξανά οι φίλοι του και μάλιστα σήμερα αναμένονται ακόμα περισσότεροι σε σύγκριση με το πρώτο ματς κόντρα στην Ντέρμπι. Ο Γιούρι Ζντοβτς υπολογίζει κανονικά σε όλους του τους παίκτες, γνωρίζοντας πως σήμερα το έργο της ομάδας του θα είναι πιο δύσκολο.

«Είναι καλή ομάδα. Έχουν βάθος στο ρόστερ τους, καλούς παίκτες και σπουδαίους σκόρερ. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα, να ακολουθήσουμε το πλάνο μας και να διατηρήσουμε την πίεση ψηλά» σχολίασε για την Μπούρσασπορ ο Μπεν Μουρ, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ κόντρα στην Ντέρμπι.