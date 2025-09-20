Χαντς και Λιούις οδήγησαν τον Πανιώνιο στη νίκη επί της Βαρέζε

Τη νίκη με 89-86 στη δεύτερη μέρα του τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» πήρε ο Πανιώνιος επί της Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη ο Πανιώνιος.

Στο κλειστό της Γλυφάδας, όπου έγινε το παιχνίδι και στο ημίχρονό του βραβεύτηκε ο Βλάντο Τζούροβιτς, ο Πανιώνιος είχε κορυφαίους τους Τζέιλεν Χαντς με 23 πόντους και Ματ Λιούις με 20 πόντους, με τον Μιχάλη Λούντζη να προσθέτει 11 πόντους.

Για τη Βαρέζε ο Στέφαν Μούντι μέτρησε 21 πόντους και ο Ολιβιέρ Νκάμουα έβαλε 17, ενώ ο Μουρ, ο οποίος αστόχησε σε τρίποντο ισοφάρισης στο φινάλε, είχε 10 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 41-41, 69-63, 89-86.

Πανιώνιος (Παβίσεβιτς): Ουότσον 9, Σταρκς 5, Πάπας 7, Λούντζης 11, Τσαλμπούρης 2, Λιούις 20, Ουόλ 5, Κρούζερ 7, Χαντς 23, Γκίκας.