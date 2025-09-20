MENU
Χρόνος ανάγνωσης 2’

Ήττα για τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο από την Πρίστινα του Κακιούζη - Ξεχώρισαν Φόρμαν, Σμιθ, Ουέρ

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Την ήττα με 82-85 στην παράταση γνώρισε ο Ηρακλής στο Ιβανώφειο από την Πρίστινα του Μιχάλη Κακιούζη στο δεύτερο φιλικό των δύο ομάδων σε τρεις ημέρες. Τραυματίστηκε ο Κόουλ Τζον-Σίλας για τους «κυανόλευκους».

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Γιώργου Σιγάλα ήταν ο Κρις Σμιθ με 18 πόντους, ακολούθησε ο Κέβιν Ουέρ με 17, ενώ ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν πέτυχε 14 πόντους.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ Ηρακλής για το παιχνίδι:

Ο Γιώργος Σιγάλας επέλεξε στην αρχική πεντάδα τους Wright-Foreman, Μωραΐτη, Syllas, Smith και Χρηστίδη

Χάρη στην ευστοχία τους από την περιφέρεια, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 3-10, όμως η ομάδα μας με σερί 6-0 μείωσε σε 9-10. Η Prishtina, ωστόσο διατήρησε το προβάδισμα, παίρνοντας σκορ από αρκετούς παίκτες και με τον Ηρακλή να μην μπορεί να βρει ρυθμό. Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε 17-21.

Οι κυανόλευκοι παρουσιάστηκαν αρκετά βελτιωμένοι στο δεύτερο δεκάλεπτο, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Με καλάθι του Lambrecht πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ με 30-28 και ολοκληρώντας ένα σερί 13-0 έκαναν το 37-28, με τον Βέλγο σέντερ να δίνει σημαντικές λύσεις, ερχόμενος από τον πάγκο. Ο Ηρακλής συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς, εξασφαλίζοντας και διαφορά 14 πόντων, 45-31, πριν το 45-33 του ημιχρόνου.

Η ομάδα του Γιώργου Σιγάλα είχε σταθερά διψήφιο προβάδισμα μέχρι το τελευταίο δίλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου, αλλά σ’ εκείνο το σημείο δέχθηκε οκτώ αναπάντητους πόντους και το 65-52 έγινε 65-60 στο 30’.

Η αναμέτρηση έγινε ντέρμπι στην τελευταία περίοδο. Οι κυανόλευκοι προηγήθηκαν με 74-66 στο 35’, αλλά οι Κοσσοβάροι προσπέρασαν με 76-75, 1’20’’ πριν το τέλος. Με καλάθι και φάουλ του Ware οι γηπεδούχοι ανέκτησαν το προβάδισμα με 79-77 στα 43’’ και στην επόμενη φάση ο Burns με δύο ελεύθερες βολές έγραψε το 79-79 (στα 14’’), που ήταν το σκορ στο φινάλε της κανονικής διάρκειας, αφού οι ομάδες δεν μπόρεσαν να σκοράρουν στον χρόνο που απέμενε.

Ο Μωραΐτης έβαλε μπροστά τον Ηρακλή στο ξεκίνημα της παράτασης με 81-79 και ακολούθησε ένα σερί 0-6 που έφερε τη Sigal Prishtina μπροστά με 81-85. Ο Darko-Kelly, ευστοχώντας σε μια βολή έγραψε το 82-85 και στην εκπνοή του παιχνιδιού ο Μωραΐτης αστόχησε σε σουτ τριών πόντων, που θα μπορούσε να στείλει το ματς σε δεύτερ0 έξτρα πεντάλεπτο.        

*Ο Cole-John Syllas υπέστη διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική στο πρώτο ημίχρονο και δεν έπαιξε στο υπόλοιπο του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 45-33, 65-60, 79-79 κ.α., 82-85   

ΗΡΑΚΛΗΣ (Γιώργος Σιγάλας): Ντάρκο-Κέλι 1, Ράιτ-Φόρμαν 14(2), Φόστερ 4, Σμιθ 18(2), Τσιακμάς 3, Πουλιανίτης, Μωραΐτης 11(1), Ουέρ 17, Καμπουρίδης 5(1), Χρηστίδης 1, Σίλας, Λάμπρεχτ 8.

SIGAL PRISHTINA (Μιχάλης Κακιούζης): Bailey 16, Azemi 20(6), Burns 23(1), Kakruki 6, Haxhosaj 2, Ibishi, Janjeva 7(1), Autrey 5(1), Syla, Kramer 2, Istrefi, Polloshka 4(1).

Ήττα για τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο από την Πρίστινα του Κακιούζη - Ξεχώρισαν Φόρμαν, Σμιθ, Ουέρ