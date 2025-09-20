Προκρίθηκαν οι ομάδες της Elite League με 6/6 διπλά

Στο σημερινό πρόγραμμα των 7 αγώνων σημειώθηκαν ισάριθμα διπλά από τις ομάδες, με εκείνες της Elite League (εκτός της Ελευθερούπολης που παίζει στη National League 1) να εξασφαλίζουν το εισιτήριο για τη 2η αγωνιστική της Β' φάσης.

Αποτελέσματα

Β’ Φάση

20/9

1η Αγωνιστική

26. Αθηναϊκός-Δάφνη 72-92

27. ΑΕ Βαρθολομιού-Δόξα Λευκάδας 49-84

28. ΚΟ Χολαργού-Κόροιβος Αμαλιάδας 67-71

29. Γαργαλιάνοι-Απόλλων Π. 63-67

30. Αμύντας-Ψυχικό 75-104

31. Εκπ. Φρυγανιώτη-ΓΣ Σοφάδων 53-110

32. Σύλλας Λ. Αιδηψού-Ελευθερούπολη 78-80

Αναλυτικά οι αγώνες

Σύλλας Λ. Αιδηψού-Ελευθερούπολη 78-80

Διαιτητές: Ουσταμπασίδης-Αναστασίου-Διαμαντής Αθ.

Δεκάλεπτα: 20-19, 36-40, 60-62, 78-80

Σύλλας Λ. Αιδηψού (Ζαρανικόλας-Παπαργυρόπουλος): Παπαδάκης 14(1), Τσούμας 11(3), Παπαντωνίου 30(6), Κιαπέκος 2, Παράκα 8(14ρ.), Ρούζιος 2, Κοχλιαρίδης 5(1), Δελεντζές 6(2), Χασιώτης.

Ελευθερούπολη (Σίσκος-Μουλάκης): Γοργόνης 16(3τρ, 6ασ.), Τσουκ 4, Σπυριδονίδης 7(10ρ.), Μουτίδης 9, Ναούμης 23(6), Μπόλδογλου 6, Τσέλλος 11(3), Ντίνος, Γουίνφιλντ 4(1).



Αμύντας- Ψυχικό 75-104



Διαιτητές: Τεφτίκης, Σκουλαρίκης, Μπον



Δεκάλεπτα: 16-26, 34-46, 51-77, 75-104



Αμύντας (Κουκουνιάς – Ζούπας): Ματζούρος 15(3), Μανοΐλιβιτς10(1), Ντούζιδης 7(2), Στεργιάκης 9 (1), Ιωάννου 12(2), Κορκοντζέλος 9(1), Δαμιανός 5(1), Μητρέλος, Σιταράς, Τσιλιμπάρης 3(1), Σούλης 3(1), Χουστουλάκης 2



Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκολάντας 10(2), Δήμου 19(5), Καρράς 10, Παπαγιάννης 11(3), Wells 22(1), Τουλιάτος-Παπατζανάκης, Κούτρας 15(3), Στοκντέηλ 5(1), Θεοδώρου 12(2)

ΓΣ Γαργαλιάνων- Απόλλων Πάτρας 63-67



Διαιτητές: Ρίζος, Λιαρομάτης, Μπολάνο



Δεκάλεπτα: 17-14, 28-29, 49-48, 63-67



ΓΣ Γαργαλιάνων (Γκαβανόπουλος): Νικολιδάκης 7(1), Ψαρόπουλος 3(1), Τασσόπουλος 5(1), Μακαριάδης 13(4), Δαμιανάκος 14(4), Γαβρίλης-Κοζεβέρος 2(1), Γυφτάκης 1, Βουτσίσεβιτς 18(4)



Απόλλων Πατρών (Ελευθεριάδης) : Kιέρ 10, Χειλάρης, Παπαφωτίου, Μανακάς 12(1), Ανέστης 25(3), Ζούμπος 5(1), Αθανασόπουλος 2, Κώττας 4(1), Παύλος 9(3)



ΑΕ Βαρθολομιού-Δόξα Λευκάδας 49-84



Διαιτητές: Ναστός, Κανελλόπουλος, Ελ Ανυ



Δεκάλεπτα: 16-25, 22-46, 36-64, 49-84



ΑΕ Βαρθολομιού (Καρύδας): Κατοχιανός 4(1), Νοέας 11(2), Στρίγκας 3(1), Συνέτος 8(3), Θανόπουλος 8(1), Δίπλαρος 6(3), Τριανταφύλλου 6(3), Νικολόπουλος 3(3)



Δόξα Λευκάδας (Τερζής):Τρεντ 23 (3), Σαχπατζίδης 14 (2), Tέρελ17 (1), Κιούσης 7 (1), Σταυρακούκας 9 (1), Φυτρός 4 (2), Τσιμπιράκης 2, Καλλιακούδας 2, Γιαννούλτσης 6.

Αθηναϊκός-Δάφνη 72-92

Διαιτητές: Ζιώγας-Αντωνιάδης-Κουτίβης

Δεκάλεπτα: 22-20, 44-54, 58-73, 72-92

Αθηναϊκός (Καλαντζής): Γκιουλής, Σωτηρόπουλος 5 (1), Τζάκας, Τσακίρης 14 (2), Κορωνιός 7 (2), Παρασκευόπουλος 2, Γιαννόπουλος, Μπαζάκος 16 (4), Κουκουνιάς 14, Παναρετάκης14(1).

Δάφνη (Παρασκευόπουλος): Ρεγκούτας, Τζιβελέκας 12 (2), Δημητρακόπουλος 2, Τοπάλι 10 (2), Καράμπουλας 12 (1), Ετζιάκα 16 (4), Καλαντζής, Φιλιππάκος 26, Χουντής, Γιαννίκος 7 (1), Ντράσκοβιτς 7.

ΚΟ Χολαργού-Κόροιβος Αμαλιάδας 67-71

Διαιτητές: Κάρδαρης-Καραμπιτσάκος-Καραπαπάς

Δεκάλεπτα: 22-19, 41-33, 55-51, 67-71

ΚΟ Χολαργού (Θωμόπουλος): Ζαβιτσάνος 8, Ιωακειμίδης 27 (6), Χατζηνικόλας 4, Οικονόμου 1, Λούκας 3 (1), Παπαγεωργόπουλος 3 (1), Αλεξιάδης 7, Βασιλαντωνάκης 3, Δόξας 11.

Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Λεμπέσης 3 (1), Σλέιτερ 9 (2), Κωνσταντινίδης 8 (1), Παρασκευόπουλος 15 (3), Βάρνερ 11 (2), Κάτζος, Καλιανιώτης 8, Πετανίδης 11. Βύρλας 6.

Εκπ. Φρυγανιώτη-ΓΣ Σοφάδων 53-110

Διαιτητές: Αγραφιώτης Β.-Τσαρδούλιας Τηλ.-Καντερές

Δεκάλεπτα: 12-27, 22-58, 40-89, 53-110

Εκπ. Φρυγανιώτη (Χατζηκυριακίδης): Ξενιτίδης 3(1), Μπρόζος 5(1), Κούντας 16(1), Παπαμαργαρίτης 9(1), Μπέλλης 9(1), Καραμούζας, Αποστολίδης 5(1), Αστεριάδης, Κεχαγιάς 4, Φιλλιούδης 2.

ΓΣ Σοφάδων(Κακλαμάνος-Ούτος): Μαυροειδάκος 14(2τρ., 10ασ.), Τουλούπης 9(1), Σκρίνσκι 19(5), Πούντος 7(2τρ., 10ρ.), Επαμεινώνδας 8(2), Ζευγαράς 7(1), Ευσταθιάδης 11(3), Σπρίντζιος 19(2), Χατζής 16.

Β’ Φάση

2η Αγωνιστική

Τετάρτη 24/9

33. NE Μεγαρίδος-Πρωτέας Βούλας

34. Βίκος Ιωαννίνων-Κόροιβος Αμαλιάδας

35. Νίκη Βόλου-Ψυχικό

36. Δάφνη-Trikala Basket

37. Ελευθερούπολη-Πανερυθραϊκός

38. Λαύριο-Ερμής Σχηματαρίου

39. ΓΣ Σοφάδων-Αιγάλεω

40. Απόλλων Πάτρας-Δόξα Λευκάδας