Με εφτά διψήφιους παίκτες ο Κολοσσός κέρδισε με +28 στη Βουλγαρία

Συνέχεια στις φιλικές νίκες έδωσε ο Κολοσσός, επικρατώντας στο πρώτο τεστ επί βουλγαρικού εδάφους της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ με 99-71.

Πρώτος σκόρερ για τους Ροδίτες ο Ανδρέας Πετρόπουλος με 16 πόντους, με τον Ζώη Καράμπελα να προσθέτει 12 και τους Γκούντγουιν, Γκαλβανίνι και Κουρουπάκη να βάζουν από 11, ενώ από 10 πρόσθεσαν οι Κολοβέρος και Καλαϊτζάκης.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, με τους «θαλασσί» να έχουν ένα μικρό προβάδισμα και μ’ αυτό να πηγαίνουν στα αποδυτήρια. (44-46). Στο δεύτερο μέρος, οι παίκτες του Χαβιέ Καράσκο ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και στις δύο πλευρές του παρκέ, κλείνοντας την τρίτη περίοδο με διψήφια διαφορά (55-67).

Η απόλυτη κυριαρχία του Κολοσσού συνεχίστηκε και στην τέταρτη περίοδο, με αποτέλεσμα να φτάσει στη νίκη με το άνετο 99-71.

Μοναδικός απών για τον Χαβιέρ Καράσκο ήταν ο Μαρτίνας Βάρνας, ο οποίος έμεινε στη Ρόδο λόγω τραυματισμού.

Την Κυριακή (21/9) ο Κολοσσός θα δώσει το δεύτερο και τελευταίο του φιλικό στη Βουλγαρία, όπου θα αντιμετωπίσει στη Σόφια τη Χάποελ Τελ Αβίβ, στις 14:00.

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 44-46, 55-67, 71-99

Κολοσσός H Hotels Collection (Καράσκο): Γκάουντλοκ 4, Γκούντγουιν 11, Καράμπελας 12 (2), Κολοβέρος 10, Πετρόπουλος 16 (2), Καμαριανός 5 (1), Χρυσικόπουλος 6 (2), Καλαϊτζάκης 10 (2), Κουρουπάκης 11, Γκαλβανίνι 11 (1), Άκιν 3.