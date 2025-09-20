Λιθουανία: Με κορυφαίο τον Μόουζες Ράιτ εύκολο διπλό η Ζαλγκίρις στην πρεμιέρα

Με τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, Μόουζες Ράιτ, να ξεχωρίζει, η Ζαλγκίρις Κάουνας πήρε εύκολο διπλό στην έδρα της Γιόναβα (78-87) στην πρεμιέρα του λιθουανικού πρωταθλήματος.

Οι φιλοξενούμενοι, που έλεγξαν το παιχνίδι από την αρχή του, έφτασαν στο άνετο διπλό με τον Ράιτ να τελειώνει το ματς με 18 πόντους (8/11 δίποντα) και 6 ριμπάουντ και τον Αζουόλας Τουμπέλις να έχει 14 πόντους. Οι πρώην επίσης «ερυθρόλευκοι» Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος και Ίγκνας Μπραζντέικις πέτυχαν 11 και 10 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο Σιλβέν Φρανσίσκο έμεινε στους 2 πόντους σε 18’.

Για τους γηπεδούχους πρώτοι σκόρερ ήταν ο Ντέιβιν Ουίλιαμσον με 19 πόντους, όσους πέτυχε και ο ακολούθησε ο Χέλμαρ Χένινγκσον.

Τα δεκάλεπτα: 14-22, 25-41, 50-62, 78-87