Αποθέωσε τον Ναν ο Ουόκερ: «Ξεκίνησε ένα είδος ντόμινο - Είναι σπουδαίος και είμαι ευγνώμων που τον έχω στο πλευρό μου»

Ο Λόνι Ουόκερ είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τον Κέντρικ Ναν κατά τη διάρκεια της Media Day της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πραγματοποίησε την Media Day της και ο νέος παίκτης της ομάδας, Λόνι Ουόκερ, κάποια στιγμή αναφέρθηκε στον Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού AKTOR.

Οι δυο τους ήταν συμπαίκτες στους Λος Άντζελες Λέικερς και ο 26χρονος είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τον «πράσινο» γκαρντ. Τόνισε πως αυτός ξεκίνησε το... ντόμινο με τους Αμερικανούς αστέρες στην Euroleague ενώ υπογράμμισε πως είναι ευγνώμων που τον έχει στο πλευρό του.

Αναλυτικά τα όσα είπε για τον Ναν: «Όλα ξεκίνησαν εξαιτίας του Κέντρικ Ναν. Είναι ένας από τους πρωτεργάτες όλων αυτών, όσον αφορά το ότι οι Αμερικανοί αισθάνονται ή βλέπουν μεγαλύτερη άνεση να έρχονται εδώ. Έδειξε ότι είναι εφικτό.

Όταν έχεις έναν παίκτη σαν αυτόν. Είναι ένα είδος ντόμινο. Εγώ ήμουν ο επόμενος στη σειρά. Τώρα έχεις όλο και περισσότερους παίκτες όσον αφορά τους Αμερικανούς που έρχονται, οπότε απλά προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό όσον αφορά τις απαντήσεις στις ερωτήσεις όσο καλύτερα μπορώ και να τους κάνω να καταλάβουν τη διαφορά μεταξύ του ΝΒΑ και της Euroleague.

Mέχρι σήμερα μιλάμε για διάφορα πράγματα. Είναι σπουδαίος άνθρωπος. Είμαι ευγνώμων που έχω κάποιον σαν αυτόν στο πλευρό μου».