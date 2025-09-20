Επίσημο: Υπέγραψε για έναν χρόνο στην Εφές ο Λόιντ (vid)

Η Μονακό νωρίτερα σήμερα (20/9) ανακοίνωσε την αποχώρηση του Τζόρνταν Λόιντ από τον σύλλογο, καθώς τόσο η ίδια όσο και ο παίκτης είχαν συμφωνήσει με την Αναντολού Εφές.
Λίγο αργότερα, η τουρκική ομάδα επιβεβαίωσε τη συμφωνία και έκανε γνωστό πως ο 32χρονος θα υπογράψει το συμβόλαιό του όταν περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Αυτός ολοκληρώθηκαν και έτσι η Εφές ανακοίνωσε την απόκτηση του Λόιντ για την επόμενη αγωνιστική σεζόν.
✍️ Jordan Loyd ile 1 sezonluk sözleşme imzaladık! #Welcome Jordan#BenimYerimBurası pic.twitter.com/zK1Z0s6Hme— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 20, 2025