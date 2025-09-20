Επίσημο: Υπέγραψε για έναν χρόνο στην Εφές ο Λόιντ (vid)

Ο Τζόρνταν Λόιντ υπέγραψε το συμβόλαιό του και η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε την απόκτησή του για έναν χρόνο.

Η Μονακό νωρίτερα σήμερα (20/9) ανακοίνωσε την αποχώρηση του Τζόρνταν Λόιντ από τον σύλλογο, καθώς τόσο η ίδια όσο και ο παίκτης είχαν συμφωνήσει με την Αναντολού Εφές.

Λίγο αργότερα, η τουρκική ομάδα επιβεβαίωσε τη συμφωνία και έκανε γνωστό πως ο 32χρονος θα υπογράψει το συμβόλαιό του όταν περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Αυτός ολοκληρώθηκαν και έτσι η Εφές ανακοίνωσε την απόκτηση του Λόιντ για την επόμενη αγωνιστική σεζόν.