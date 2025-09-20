Ατζέντης Κουμίνγκα: «Είναι πιθανό να γίνει trade στα μισά της σεζόν»

O ατζέντης του Τζόναθαν Κουμίνγκα, Άαρον Τέρνερ, μίλησε για το μέλλον του πελάτη του, υπογραμμίζοντας πως είναι αρκετά πιθανό να γίνει trade από τους Ουόριορς στα μέσα της σεζόν.

Το μέλλον του Τζόναθαν Κουμίνγκα παραμένει αβέβαιο στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν. Οι «Πολεμιστές» έχουν, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, απορρίψει αρκετές προτάσεις για τον παίκτη, ο οποίος θέλει μεγαλύτερο ρόλο και πιο «πλούσιο» συμβόλαιο.

Ο παίκτης παραμένει χωρίς συμβόλαιο με την σεζόν να πλησιάζει και ο ατζέντης του, Άαρον Τέρνερ, μίλησε στο «95,7 The Game radio show» και αναφέρθηκε στο μέλλον του πελάτη του. Ξεκαθάρισε πως είναι ανοιχτοί στο να βοηθήσουν την ομάδα να μην ξεπεράσει το second apron, ωστόσο υπογράμμισε πως είναι αρκετά πιθανό να γίνει trade στα μισά της σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Πιθανότατα - λοιπόν, δεν ξέρω, θα δούμε πώς θα πάει - αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τον ανταλλάξουν.

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τον κάνουν trade στα μισά της χρονιάς. Και θα πρέπει να πάει σε κάποια ομάδα που... ξέρετε, δεν ξέρει απαραίτητα ποια ομάδα θα είναι αυτή ή τι ακριβώς θα συνεπάγεται αυτό.

Έτσι, όταν εξετάζουμε αυτούς τους παράγοντες και μόνο το γεγονός ότι βρίσκεται εκεί για τέσσερα χρόνια και έχει σκαμπανεβάσματα... Όταν τα βλέπεις όλα αυτά, σκέφτεσαι: "Εντάξει, η επιλογή παίκτη είναι το μήνυμα προς αυτόν - κάνε το να δουλέψει".

Και ξέρετε, για εμάς, το βλέπουμε ως - Εντάξει, ας πούμε, βλέπουμε την αγορά του σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο αυτή τη στιγμή, ας πούμε στα 24 εκατομμύρια δολάρια. Θα μπορούσαμε όλοι να διαφωνήσουμε γι' αυτό ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά να διασφαλίσουμε ότι η ομάδα μπορεί να μείνει κάτω από το second apron; Κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό».