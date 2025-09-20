Λέικερς: Εντυπωσιάστηκαν με τον Ντόντσιτς στο Eurobasket - Θετικοί στο να βελτιώσουν το ρόστερ

Οι Λέικερς εντυπωσιάστηκαν με την απόδοση του Ντόντσιτς στο Eurobasket και έτσι είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν ακόμα περισσότερο στο ρόστερ τους.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν από τους κορυφαίους παίκτες στο Eurobasket 2025. Ο Σλοβένος αστέρας οδήγησε την χώρα του μέχρι τα προημιτελικά και είχε κατά μέσο όρο 34,7 πόντους, 8,6 ριμπάουντ, 7,1 ασίστ, 2,7 κλεψίματα και 0,6 μπλοκ σε 33,3 λεπτά στο παρκέ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς εντυπωσιάστηκαν από τον αστέρα του και μάλιστα ξεχώρισαν την τρομερή δουλειά που έκανε στην άμυνα. Την ίδια ώρα, μετά τα όσα είδε, η διοίκηση των «Λιμνανθρώπων» είναι διατεθειμένη να επενδύσει και να βελτιώσει ακόμα περισσότερο το ρόστερ για τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Ντέιβ ΜακΜέναμιν του «ESPN»:

Για την απόδοση και την άμυνα του Ντόντσιτς: «Το προπονητικό επιτελείο των Λέικερς, σύμφωνα με πηγές της ομάδας, εντυπωσιάστηκε από τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε ο Ντόντσιτς σε σύγκριση με τον τρόπο που έπαιξε στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, όταν επιβραδύνθηκε λόγω ενός προβλήματος στη γάμπα. Η βελτίωσή του φάνηκε στην ταχύτητα του Ντόντσιτς στο να διασπά το double-team. Φάνηκε ακόμη και αμυντικά, που ήταν για πολύ καιρό ένα "σημάδια" σε ένα βιογραφικό επιπέδου Hall of Fame.

Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του τουρνουά, όπως είπαν πηγές στο ESPN, ο Ζαν έδειξε ένα βίντεο με την αμυντική προσπάθεια του Ντόντσιτς στον προπονητή της Σλοβενίας, Αλεξάντερ Σέκουλιτς. Ο Ζαν πίστευε ότι ο Ντόντσιτς, πέρα από την επιθετική του λάμψη, ήταν και ο καλύτερος αμυντικός παίκτης της ομάδας. Το βίντεο έδειχνε - κατοχή προς κατοχή - τη σωστή τοποθέτηση του Ντόντσιτς, την επικοινωνία με τους συμπαίκτες του και τη συνολική αφοσίωση».

Για την βελτίωση του ρόστερ: «"Οι εμφανίσεις του Λούκα στο EuroBasket κατέστησαν σαφές σε ολόκληρο τον κόσμο του μπάσκετ ότι βρίσκεται σε αυτόν τον απίστευτα μικρό κατάλογο των υποψηφίων για τον "καλύτερο παίκτη του πλανήτη", αν δεν είναι ήδη στην κορυφή" δήλωσε ο Πελίνκα. "Όσον αφορά το χτίσιμο της ομάδας, έχουμε μιλήσει για τη σημασία της επιλογής και όταν χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, δεν είναι για να πω στο μέλλον. Νομίζω ότι η επιλογή είναι και στο τώρα. Έχοντας και τον Λούκα ως τον αναμφισβήτητα καλύτερο παίκτη στον πλανήτη και τον Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος εξακολουθεί να είναι ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες στο παιχνίδι μας, ακόμη και στην ηλικία του, συνεχίζει να μας επιτρέπει να σκεφτόμαστε προσεκτικά την αξία αυτής της επιλογής".

Οι Λέικερς θα ξεκινήσουν την προετοιμασία με 14 παίκτες στο ρόστερ, μεταξύ των οποίων οι Ρούι Χατσιμούρα (18,3 εκατ. δολάρια), Γκέιμπ Βίνσεντ (11,5 εκατ. δολάρια) και Μαξ Κλέμπερ (11 εκατ. δολάρια) με συμβόλαια που λήγουν. Μπορούν να συμπεριλάβουν ένα από τα pick του πρώτου γύρου του 2031 ή του 2032 σε μια πιθανή συμφωνία. Και με τον Ντόντσιτς να έχει υπογράψει μακροπρόθεσμα, οι Λέικερς είναι ανοιχτοί στο να ανταλλάξουν έναν παίκτη με συμβόλαιο που εκτείνεται πέραν του 2026, όπως ανέφεραν πηγές στο ESPN.

"Αν υπάρχουν έξυπνοι τρόποι για να αυξήσουμε τις πιθανότητες να πραγματοποιήσουμε τις φιλοδοξίες μας για το πρωτάθλημα του επόμενου έτους, θα τους εκτελέσουμε", δήλωσε ο Πελίνκα. "Και βλέπουμε το να έχουμε αυτούς τους δύο παίκτες στην ομάδα μας του χρόνου ως μια σημαντική στιγμή και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δώσουμε σε αυτόν τον οργανισμό το 18ο του πρωτάθλημα" είπε ο Πελίνκα».