Λεμπρόν: «Η απόσυρση πλησιάζει αλλά δεν είναι εδώ ακόμα»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς σε δηλώσεις του μίλησε για το μέλλον του, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα αποσυρθεί ακόμα, όμως υπογράμμισε πως αυτή η ώρα πλησιάζει.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται να «γράψει» ιστορία φέτος. Ο «Βασιλιάς» θα φορέσει ξανά τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς και θα γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που θα αγωνιστεί σε 23 σεζόν στο ΝΒΑ.

Ο 41χρονος αστέρας μίλησε στο «Complex» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο μέλλον του. Ξεκαθάρισε πως πλησιάζει το τέλος της καριέρας του, αλλά υπογράμμισε πως δεν έχει φτάσει ακόμα αυτή η ώρα.

«Ξέρω ότι βρίσκομαι στην άλλη πλευρά της ανηφόρας, σίγουρα. Έλα τώρα, δεν πρόκειται να παίξω άλλα 23 χρόνια, αυτό είναι σίγουρο. Και δεν πρόκειται να παίξω άλλα 10 χρόνια. Οπότε, προετοιμάζομαι σίγουρα για το πού είναι το τέλος. Δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Αλλά είμαι πολύ ευλογημένος που μπορώ να κάθομαι εδώ. 23η σεζόν, έχω νέα παπούτσια, ξεκίνησα το γκολφ.

Ακούστε παιδιά, κάθε φορά που κάνω κάτι καινούργιο, δε σημαίνει ότι αποσύρομαι. Είναι απλά κάτι που θέλω να κάνω, είναι απλά ένα μικρό χόμπι. Αλλά η συνταξιοδότηση έρχεται, έρχεται. Απλά δεν είναι ακόμα εδώ» ανέφερε ο θρύλος του «μαγικού κόσμου».