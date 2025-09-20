Επίσημο: Στην Φενερμπαχτσέ ο Χόρτον-Τάκερ

Η Φενερμπαχτσέ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάλεν Χόρτον-Τάκερ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Σε μία αρκετά σημαντική προσθήκη προχώρησε η Φενερμπαχτσέ. Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον πρώην ΝΒΑερ, Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο 25χρονος έγινε draft στο ΝΒΑ το 2019 από τους Ορλάντο Μάτζικ και αργότερα έγινε trade στους Λος Άντζελες Λέικερς. Στην G-League είχε 18,1 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ σε 38 ματς και στο ΝΒΑ πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τους «Λιμνανθρώπους», ενώ σε 6 ματς είχε 5,7 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τη σεζόν 2020-21 αγωνίστηκε 65 φορές με τους Λέικερς (9 πόντοι, 2,6 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ) και την επόμενη σε 60 αγώνες μέτρησε 10 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ. Τη σεζόν 2022-23 φόρεσε τη φανέλα των Γιούτα Τζαζ (10,7 πόντοι, 3,2 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ σε 65 αναμετρήσεις) και την αγωνιστική περίοδο 2023-24 είχε 10,1 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ σε 51 αγώνες.

Τέλος, την σεζόν 2024-25 ήταν στους Σικάγο Μπουλς και σε 58 ματς είχε κατά μέσο όρο 6,5 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ.