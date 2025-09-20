Η παρακάμερα από τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι (vid)

Δείτε την παρακάμερα από τη φιλική νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο στο τουρνουά της Κρήτης.

Ο Ολυμπιακός αναμετρήθηκε με την Αρμάνι Μιλάνο στο τουρνουά της Κρήτης και κατάφερε να επικρατήσει με 76-71.

Για τους «ερυθρόλευκους» ξεχώρισε ο Εβάν Φουρνιέ με 16 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ μέτρησε 12 πόντους και 4 ριμπάουντ. Ακόμη, διψήφιος ήταν ο Τάισον Ουόρντ με 10 πόντους.

Από την άλλη, για τους Ιταλούς ξεχώρισε ο Τζος Νίμπο έκανε double-double (10 πόντοι, 10 ριμπάουντ), ο Λορένζο Μπράουν τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους και 5 ασίστ και ο Ζακ ΛεΝτέι πέτυχε 13 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ.

Δείτε το βίντεο: