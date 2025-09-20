Η Εφές επιβεβαίωσε την συμφωνία με την Μονακό για την μεταγραφή του Λόιντ

Η Αναντολού Εφές με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε την συμφωνία της με την Μονακό για την μεταγραφή του Τζόρνταν Λόιντ. Αφού περάσει τις ιατρικές εξετάσεις θα υπογράψει ο παίκτης.

Το μέλλον του Τζόρνταν Λόιντ έχει πλέον ξεκαθαρίσει. Ο παίκτης είχε συνδεθεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης αρχικά, αλλά τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αναντολού Εφές.

Η Μονακό ανακοίνωσε και επίσημα την αποχώρησή του από τον σύλλογο, κάνοντας γνωστό πως τόσο η ίδια όσο και ο παίκτης τα είχαν βρει σε όλα με την Εφές. Τώρα, η τουρκική ομάδα επιβεβαίωσε αυτή τη συμφωνία και υπογράμμισε πως αφού περάσει τις ιατρικές εξετάσεις ο 32χρονος θα υπογράψει το συμβόλαιό του.

«Έχει επιτευχθεί συμφωνία με την Μονακό για τη μεταγραφή του Τζόρνταν Λόιντ στην ομάδα μας. Θα υπογραφτεί συμβόλαιο με τον παίκτη μετά τον έλεγχο της υγείας του» ανέφερε η ανακοίνωση των Τούρκων.