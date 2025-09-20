Η Μονακό ανακοίνωσε την μεταγραφή του Λόιντ στην Εφές

Η Μονακό ανακοίνωσε πως ο Τζόρνταν Λόιντ αποτελεί παρελθόν από την ομάδα, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αναντολού Εφές.

Εδώ και μέρες ο Τζόρνταν Λόιντ είχε συνδεθεί με την Αναντολού Εφές και η Μονακό επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αποχαιρέτησε τον παίκτη και στην ανακοίνωσή της ανέφερε πως τόσο η ίδια όσο και ο 32χρονος τα έχουν βρει σε όλα με την Αναντολού Εφές. Έτσι, πλέον μένει μόνο η ανακοίνωση από την τουρκική ομάδα για να γίνει επίσημη η μετακίνησή του.

«Οπαδοί της Μονακό, ήθελα να σας πω, πρώτα απ' όλα, από τα βάθη της καρδιάς μου και εκ μέρους όλης της οικογένειάς μου, ότι δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω αρκετά για όλη την αγάπη και την υποστήριξη που μου δείξατε τα τελευταία τρία χρόνια. Υπήρξαν πολλά περισσότερες καλές στιγμές από ό,τι κακές, και ήσασταν μαζί μου σε κάθε μου βήμα. Σας ευχαριστώ που με ωθήσατε, με παρακινήσατε, με υποστηρίξατε αμείλικτα και μου δείξατε το είδος της αγάπης που μόνο η Μονακό ξέρει να δίνει. Θα μου λείψετε πραγματικά, όλοι εσείς που κάνατε αυτή την εμπειρία στη Μονακό τόσο απίστευτη για την οικογένειά μου και για μένα. Σας ευχαριστώ όλους» ήταν τα λόγια του παίκτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Τζόρνταν Λόιντ αποχωρεί από την Μονακό. Η Μονακό και η Αναντολού Εφές ήρθαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του. Ο Μονεγάσκος γκαρντ, που έδωσε τόση χαρά στον σύλλογο τις τελευταίες τρεις σεζόν, αφήνει πίσω του αμέτρητες αναμνήσεις εδώ στους πρόποδες του Βράχου. MVP των τελικών του 2023, οδήγησε την ομάδα στον πρώτο της τίτλο στο γαλλικό πρωτάθλημα. Μια στιγμή για τα βιβλία της ιστορίας, χαραγμένη για πάντα. Οι επόμενες δύο σεζόν δεν ήταν εύκολες για τον αγαπημένο των φιλάθλων, κυρίως λόγω ενός τραυματισμού στην πλάτη που τον εμπόδισε σημαντικά να αποκαλύψει τις πλήρεις δυνατότητές του κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-2024. Αυτό το καλοκαίρι, ο νέος Πολωνός παίκτης ανακάλυψε ξανά όλο του το ταλέντο, πραγματοποιώντας μια θεαματική εμφάνιση στο Eurobasket και ήταν μέρος στη δεύτερη πεντάδα της διοργάνωσης.

Ο Τζόρνταν Λόιντ είναι αγνός επαγγελματίας, ένας παίκτης με τον οποίο όλοι αγαπούν να δουλεύουν, ο οποίος λατρεύει να συνδέεται με το κοινό και να δίνει όσα μπορεί να πάρει. Για όλους αυτούς τους λόγους, που τον καθιστούν μια πολύ αξιαγάπητη προσωπικότητα, ολόκληρη η ομάδα μπάσκετ της Μονακό θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Τζόρνταν Λόιντ για την αφοσίωσή του. ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΓΙΑ ΌΛΑ, ΤΖΌΡΝΤΑΝ

Καλή τύχη για τη συνέχεια της καριέρας σου!».