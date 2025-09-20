Αναλυτής ΝΒΑ: «Η απόκτηση των Λέοναρντ και Τζορτζ είναι από τις χειρότερες κινήσεις στην ιστορία της λίγκας»

Ο αναλυτής του ΝΒΑ, Μπιλ Σίμονς, ανέφερε πως η απόκτηση των Καουάι Λέοναρντ και Πολ Τζορτ από τους Κλίπερς είναι μία από τις χειρότερες κινήσεις στην ιστορία της λίγκας.

Ο Πάμπλο Τόρε πρόσφατα αποκάλυψε πως ο Καουάι Λέοναρντ δεχόταν παράνομες πληρωμές από μία εταιρεία ώστε οι Λος Άντζελες Κλίπερς να μην ξεπεράσουν το salary cup και είναι πιθανό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αρκετές ποινές, μεταξύ των οποίων και η ακύρωση του συμβολαίου του παίκτη.

Ο αναλυτής του ΝΒΑ, Μπιλ Σίμονς, μίλησε για τις υπογραφές των Λέοναρντ και Πολ Τζορτζ στους «Κλιπς» και τόνισε πως είναι δύο από τις χειρότερες κινήσεις στην ιστορία της λίγκας.

«Όλο αυτό το θέμα με τον Καουάι, η συνεργασία μαζί του, όλα όσα κόστισε στους Κλίπερς, όλους τους παίκτες και τα draft picks, συν αυτό το σκάνδαλο με τον Λέοναρντ. Πρέπει να είναι η πιο επιζήμια κίνηση στην ιστορία του ΝΒΑ, δεν μπορώ καν να τη συγκρίνω με κάτι άλλο, ειλικρινά. Είναι ένα από τα χειρότερα trade όλων των εποχών».