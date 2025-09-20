«Ανδρέας Βαρίκας»: Κόντρα στην Καρδίτσα η ΑΕΚ, ενάντια στην Βαρέζε ο Πανιώνιος

Το τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» ολοκληρώνεται σήμερα, με την Καρδίτσα να κοντράρεται με την ΑΕΚ και με τον Πανιώνιο να αγωνίζεται απέναντι στην Βαρέζε.

Στο τέλος του φτάνει σήμερα το τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας». Την πρώτη μέρα η ΑΕΚ πανηγύρισε τη νίκη απέναντι στην Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη με 105-98 και ο Πανιώνιος κέρδισε με 89-94 την Καρδίτσα.

Σήμερα η Καρδίτσα θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ στις 16:00, ενώ ο Πανιώνιος θα κοντραριστεί με την Βαρέζε, με το τζάμπολ της αναμέτρησης να γίνεται στις 20:00. Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια του ματς ο «Ιστορικός» θα τιμήσει τον Βλάντο Τζούροβιτς, ο οποίος έχει «γράψει» τη δική του ιστορία με την ομάδα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

16:00 Καρδίτσα-ΑΕΚ

20:00 Πανιώνιος-Βαρέζε