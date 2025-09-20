«Ανδρέας Βαρίκας»: Κόντρα στην Καρδίτσα η ΑΕΚ, ενάντια στην Βαρέσε ο Πανιώνιος

Στο τέλος του φτάνει σήμερα το τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας». Την πρώτη μέρα η ΑΕΚ πανηγύρισε τη νίκη απέναντι στην Βαρέσε του Γιάννη Καστρίτη με 105-98 και ο Πανιώνιος κέρδισε με 89-94 την Καρδίτσα.
Σήμερα η Καρδίτσα θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ στις 16:00, ενώ ο Πανιώνιος θα κοντραριστεί με την Βαρέσε, με το τζάμπολ της αναμέτρησης να γίνεται στις 20:00. Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια του ματς ο «Ιστορικός» θα τιμήσει τον Βλάντο Τζούροβιτς, ο οποίος έχει «γράψει» τη δική του ιστορία με την ομάδα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
16:00 Καρδίτσα-ΑΕΚ
20:00 Πανιώνιος-Βαρέσε