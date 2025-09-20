Αταμάν: «Ελπίζω ότι το ελληνικό κράτος θα επενδύσει στο μπάσκετ, στόχος μας να διεκδικήσουμε την Ευρωλίγκα»

Ο προπονητής του Τριφυλλιού, αναφέρθηκε στην πορεία της Τουρκίας και της Ελλάδας στο Eurobasket, ενώ αναφέρθηκε και στους στόχους που έχει ο Παναθηναϊκός την φετινή σεζόν.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:
Για την πορεία της Τουρκίας στο Eurobasket: «Είναι εκπληκτικό, καθώς τον τελευταίο αγώνα, τον τελικό, στην Τουρκία τον παρακολούθησαν ζωντανά 18 εκατομμύρια άνθρωποι.
Η Τουρκία έκανε μια μεγάλη επένδυση στο μπάσκετ. Ελπίζω ότι μετά από αυτά τα αποτελέσματα και η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, θα επενδύσουν περισσότερο στο μπάσκετ».
Για τους στόχους του Παναθηναϊκού: «Οι στόχοι μας, φυσικά, είναι πρώτα να φτάσουμε στα πλέι-οφ, μετά να φτάσουμε στο Final Four και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε την Euroleague».