Σοκ στα «Δύο Αοράκια»: Αυτοκίνητο χτύπησε γυναίκα - Έσπευσε το τιμ του Ολυμπιακού για τις πρώτες βοήθειες

Ένα δυσάρεστο περιστατικό συνέβη στην Κρήτη μετά την ολοκλήρωση της φιλικής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο, στο πλαίσιο του «Crete International Basketball Tournament 2025».

Στην διάρκεια της αποχώρησης της αποστολής των «ερυθρόλευκων» από τα «Δύο Αοράκια», ένα αυτοκίνητο προσπαθώντας να περάσει δίπλα από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για αυτόγραφα και φωτογραφίες, χτύπησε στο πόδι μια γυναίκα.

Άμεσα το ιατρικό τιμ του Ολυμπιακού έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα, ενώ παρόντα στο σκηνικό ήταν και τα παιδιά της, με τους παίκτες των «ερυθρόλευκων» να τους δίνουν συμπαράσταση.

Μετά το ατύχημα η γυναίκα αισθανόταν έντονους πόνους στο πόδι και έμεινε στο έδαφος. Όπως διαπιστώθηκε όμως, ευτυχώς δεν είχε κάποιο σημαντικό τραυματισμό.