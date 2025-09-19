Χολ: «Θέλουμε να πάμε στο Final Four και να φέρουμε το τρόπαιο στο σπίτι μας»

Ο Ντόντα Χολ μίλησε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι Μιλάνο για την προσαρμογή του στους Πειραιώτες και τους στόχους της νέας σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της "Cosmote TV":

Για τη διαφορετική διάσταση που δίνει ο ίδιος στο «5» του Ολυμπιακού: «Μου αρέσει το πώς έχουμε ταιριάξει με την ομάδα. Είμαι ένας παίκτης που δίνει ενέργεια, καρφώνω και κάνω κοψίματα. Είχα πει πως θα έρθω εδώ για να το κάνω αυτό και το κάνω. Νιώθω καλά».

Για την προσαρμογή του: «Έχουμε ακόμα κάποιες απουσίες. Δεν έχουμε δει όλες τις δυνατότητές μας. Προσωπικά, νιώθω εξαιρετικά. Φέρνω ενέργεια, είμαι ο εαυτός μου».

Για την πρόταση του Ολυμπιακού, ενώ ο ίδιος δεσμευόταν με συμβόλαιο με την Μπασκόνια: «Ναι, για να είμαι ειλικρινής με ενθουσίασε ο ατζέντης μου όταν με κάλεσε. Μιλήσαμε για αυτό. Ένιωσα έκπληξη, αλλά λειτούργησε».

Για αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός διαφορετικά σε σχέση με άλλες ομάδες της Euroleague: «Ίσως είναι κάποια πράγματα σε προσωπικό επίπεδο. Όλοι γνωρίζουν την ομάδα. Η ενέργεια γύρω από τον οργανισμό είναι εξαιρετική. Θα σταθώ στην ενέργεια».

Για το βρίσκει επιπλέον κίνητρο στο γεγονός πως το Final Four θα διεξαχθεί στην Αθήνα: «Ναι, ειλικρινά, έτσι νομίζω. Έχουμε τέσσερις απουσίες, δεν έχουμε δει τις δυνατότητές μας. Είναι μια μεγάλη σεζόν. Θέλουμε να πάμε στο Final Four και να φέρουμε το τρόπαιο στο σπίτι μας, είναι κάτι που μας λείπει».