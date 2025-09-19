Περιστέρι - Άρης: Η θερμή αγκαλιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Νίκο Ζήση (vids)

Λίγο πριν το τζάμπολ του φιλικού αγώνα ανάμεσα στον Άρη και το Περιστέρι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε την εμφάνισή του.

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο πλαίσιο του τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» και το παρών δίνει ο σούπερσταρ των Μιλγουόκι Μπακς και χάλκινος με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket.

Ο Greek Freak, εκτός του ότι θα δει από κοντά και τον αδερφό του Άλεξ, ο οποίος παίζει στον Άρη, είναι και στενός φίλος του νέο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο.

Φυσικά, ο Γιάννης δεν παρέλειψε να χαιρετήσει τον Νίκο Ζηση, τζένεραλ μάνατζερ του Άρη, με τους δυο τους να ανταλλάσσουν μια θερμή αγκαλιά μετά και την επιτυχία στο Eurobasket. Μάλιστα ο Ζήσης τιμήθηκε από το Περιστέρι για την προσφορά του στην Εθνική ομάδα.

Ακόμα ο Γιάννης δεν παρέλειψε να χαιρετήσει και τον Μπριν Φορμπς του Άρη, με τον οποίο κατέκτησαν στους Μπακς ένα πρωτάθλημα στο ΝΒΑ.