Πρόβλημα στη Βαλένθια: Επέμβαση και εκτός για αρκετές εβδομάδες ο Μοντέρο

Πρόβλημα στη Βαλένθια καθώς χάνει για αρκετές εβδομάδες τον Ζαν Μοντέρο.

Ο Δομινικανός πόιντ γκαρντ, ένας από τους βασικούς παίκτες της ομάδας, θα μείνει εκτός για σημαντικό χρονικό διάστημα, χωρίς αυτό να διευκρινίζεται ακόμα, λόγω τραυματισμού στο δεξί του χέρι.

Ο Μοντέρο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση την περασμένη Πέμπτη με τον τραυματισμό του να προέρχεται από τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν με την εθνική ομάδα της Δομινικανής Δημοκρατίας. Αφού δοκιμάστηκαν τρόποι θεραπείας, δε βρέθηκε λύση και έτσι αποφασίστηκε η χειρουργική επέμβαση.

Η απουσία του αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τη Βαλένθια, καθώς την περασμένη σεζόν είχε μέσο όρο 15,7 πόντους και 4,7 ασίστ ανά αγώνα στη Liga Endesa.

Ο προπονητής Πέδρο Μαρτίνεθ είναι πλέον αναγκασμένος να προσαρμόσει τα πλάνα του και να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις για να διατηρήσει την ομάδα ανταγωνιστική ενόψει και της έναρξης της Euroleague σε δέκα ημέρες.