Με κορυφαίους τους Έβανς και Ρέι η Μύκονος επικράτησε του ελλιπή Προμηθέα

Τη νίκη με 87-77 πήρε η Μύκονος κόντρα στον ελλιπή Προμηθέα στο πρώτο παιχνίδι του 6ου τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» που διεξάγεται στο κλειστό του Περιστερίου.

Η Μύκονος κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, φτάνοντας στο 28-50, με τον Προμηθέα να βελτιώνει την εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο κέρδισε με επιμέρους σκορ 49-37.

Για τους νικητές ο Τζέρεμι Έβανς είχε 19 πόντους και 9 ριμπάουντ, με τον Κέντρικ Ρέι να ακολουθεί με 15 πόντους.

Για τον Προμηθέα, που έπαιξε χωρίς τους ΜακΚάλουμ, Γκρέι, Καραγιαννίδη, ο Τζέι Πι Μακούρα πέτυχε 17 πόντους με 5/5 τρίποντα, ο Νάσος Μπαζίνας έβαλε 16 πόντους, μοιράζοντας και 6 ασίστ, ενώ από 14 πόντους πρόσθεσαν οι Κένταλ Κόουλμαν και Λέιτον Χάμοντς.

Τα δεκάλεπτα: 18-30, 28-50, 54-67, 77-87