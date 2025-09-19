Με κορυφαίους τους Έβανς και Ρέι η Μύκονος επικράτησε του ελλιπή Προμηθέα

Η Μύκονος κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, φτάνοντας στο 28-50, με τον Προμηθέα να βελτιώνει την εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο κέρδισε με επιμέρους σκορ 49-37.
Για τους νικητές ο Τζέρεμι Έβανς είχε 19 πόντους και 9 ριμπάουντ, με τον Κέντρικ Ρέι να ακολουθεί με 15 πόντους.
Για τον Προμηθέα, που έπαιξε χωρίς τους ΜακΚάλουμ, Γκρέι, Καραγιαννίδη, ο Τζέι Πι Μακούρα πέτυχε 17 πόντους με 5/5 τρίποντα, ο Νάσος Μπαζίνας έβαλε 16 πόντους, μοιράζοντας και 6 ασίστ, ενώ από 14 πόντους πρόσθεσαν οι Κένταλ Κόουλμαν και Λέιτον Χάμοντς.
Τα δεκάλεπτα: 18-30, 28-50, 54-67, 77-87