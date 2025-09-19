Eπίσημο: Πρεμιέρα στο ΟΑΚΑ με τον ΠΑΟΚ για Παναθηναϊκό - Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα για την σεζόν 2025-26

Γνωστό έγινε όλο το πρόγραμμα της Stoiximan Basket League για την σεζόν 2025-26. Ντέρμπι «αιωνίων» νωρίς την 2η αγωνιστική, πρεμιέρα στο ΟΑΚΑ κόντρα στον ΠΑΟΚ για τον Παναθηναϊκό.

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της GBL για τη νέα σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να κάνει πρεμιέρα στο ΟΑΚΑ κόντρα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Μαρούσι.

Ντέρμπι «αιωνίων» την 2η αγωνιστική στο ΣΕΦ την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 19:00. Τα υπόλοιπα εντός και κάποια εκτός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού θα ξεκινούν στις 13:00.

Η Μύκονος έχει δηλώσει τη Sunel Arena ως έδρα, ωστόσο τα τρία πρώτα παιχνίδια θα τα δώσει εκτός και ίσως μέχρι το πρώτο εντός (με Ολυμπιακό στις 26/10).

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα της GBL: