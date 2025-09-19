MENU
Χρόνος ανάγνωσης 75’

Eπίσημο: Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα για την σεζόν 2025-26

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Γνωστό έγινε όλο το πρόγραμμα της Stoiximan Basket League για την σεζόν 2025-26. Ντέρμπι «αιωνίων» νωρίς την 2η αγωνιστική.

Aναλυτικά όλο το πρόγραμμα της νέας σεζόν: 

 

1 4 Οκτώβριος 2025 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΡΗΣ BETSSON  Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ" 16:00 ERTSPORTS1
4 Οκτώβριος 2025 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION AEK  Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ 16:00 ΕΡΤ2
4 Οκτώβριος 2025 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 19:00 ΕΡΤ2
4 Οκτώβριος 2025 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ" 19:00 ERTSPORTS1
5 Οκτώβριος 2025 ΜΑΡΟΥΣΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13:00 ΕΡΤ2
5 Οκτώβριος 2025 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ΠΑΟΚ mateco  TELEKOM CENTER ATHENS 16:00 ΕΡΤ2
             
2 11 Οκτώβριος 2025 ΑΡΗΣ BETSSON  ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 16:00 ΕΡΤ2
11 Οκτώβριος 2025 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ" 19:00 ERTSPORTS1
11 Οκτώβριος 2025 ΠΑΟΚ mateco  ΗΡΑΚΛΗΣ PAOK SPORTS ARENA 19:00 ΕΡΤ2
12 Οκτώβριος 2025 AEK  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  SUNEL ARENA 13:00 ΕΡΤ2
12 Οκτώβριος 2025 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 16:00 ΕΡΤ2
12 Οκτώβριος 2025 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 19:00 ΕΡΤ2
             
3 18 Οκτώβριος 2025 AEK  ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ SUNEL ARENA 16:00 ΕΡΤ2
18 Οκτώβριος 2025 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 16:00 ERTSPORTS1
18 Οκτώβριος 2025 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΡΗΣ BETSSON  Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 19:00 ERTSPORTS1
18 Οκτώβριος 2025 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA ΠΑΟΚ mateco  ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ" 19:00 ΕΡΤ2
19 Οκτώβριος 2025 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 13:00 ΕΡΤ2
19 Οκτώβριος 2025 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ 16:00 ΕΡΤ2
             
4 25 Οκτώβριος 2025 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ" 16:00 ERTSPORTS1
25 Οκτώβριος 2025 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  ΑΡΗΣ BETSSON  Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ" 16:00 ΕΡΤ2
25 Οκτώβριος 2025 ΗΡΑΚΛΗΣ AEK  ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 19:00 ΕΡΤ2
25 Οκτώβριος 2025 ΠΑΟΚ mateco  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ PAOK SPORTS ARENA 19:00 ERTSPORTS1
26 Οκτώβριος 2025 ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ SUNEL ARENA 13:00 ΕΡΤ2
26 Οκτώβριος 2025 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA TELEKOM CENTER ATHENS 16:00 ΕΡΤ2
             
5 1 Νοέμβριος 2025 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ 16:00 ERTSPORTS1
1 Νοέμβριος 2025 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ AEK  Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 16:00 ΕΡΤ2
1 Νοέμβριος 2025 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ" 19:00 ERTSPORTS1
1 Νοέμβριος 2025 ΑΡΗΣ BETSSON  ΠΑΟΚ mateco  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 19:00 ΕΡΤ2
2 Νοέμβριος 2025 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 13:00 ΕΡΤ2
2 Νοέμβριος 2025 ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON ΜΑΡΟΥΣΙ SUNEL ARENA 16:00 ERTSPORTS1
             
6 8 Νοέμβριος 2025 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 16:00 ΕΡΤ2
8 Νοέμβριος 2025 ΑΡΗΣ BETSSON  ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 16:00 ERTSPORTS1
8 Νοέμβριος 2025 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  ΜΑΡΟΥΣΙ Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ" 19:00 ΕΡΤ2
9 Νοέμβριος 2025 AEK  ΠΑΟΚ mateco  SUNEL ARENA 13:00 ΕΡΤ2
9 Νοέμβριος 2025 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 13:00 ERTSPORTS1
9 Νοέμβριος 2025 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ 16:00 ΕΡΤ2
             
7 15 Νοέμβριος 2025 ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  SUNEL ARENA 16:00 ΕΡΤ2
15 Νοέμβριος 2025 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ" 19:00 ERTSPORTS1
15 Νοέμβριος 2025 ΜΑΡΟΥΣΙ AEK  Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 19:00 ΕΡΤ2
16 Νοέμβριος 2025 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 13:00 ΕΡΤ2
16 Νοέμβριος 2025 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ" 16:00 ΕΡΤ2
16 Νοέμβριος 2025 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ΑΡΗΣ BETSSON  TELEKOM CENTER ATHENS 19:00 ΕΡΤ2
             
8 22 Νοέμβριος 2025 ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR SUNEL ARENA 16:00 ΕΡΤ2
22 Νοέμβριος 2025 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ 16:00 ERTSPORTS1
22 Νοέμβριος 2025 ΑΡΗΣ BETSSON  ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 19:00 ΕΡΤ2
22 Νοέμβριος 2025 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ" 19:00 ERTSPORTS1
23 Νοέμβριος 2025 ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΡΑΚΛΗΣ Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13:00 ΕΡΤ2
23 Νοέμβριος 2025 ΠΑΟΚ mateco  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ PAOK SPORTS ARENA 16:00 ΕΡΤ2
             
9 6 Δεκέμβριος 2025 ΠΑΟΚ mateco  ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION PAOK SPORTS ARENA 16:00 ERTSPORTS1
6 Δεκέμβριος 2025 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ" 16:00 ΕΡΤ2
6 Δεκέμβριος 2025 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ" 19:00 ΕΡΤ2
6 Δεκέμβριος 2025 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΜΑΡΟΥΣΙ Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 19:00 ERTSPORTS1
7 Δεκέμβριος 2025 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ AEK  ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 13:00 ΕΡΤ2
7 Δεκέμβριος 2025 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  TELEKOM CENTER ATHENS 16:00 ΕΡΤ2
             
10 13 Δεκέμβριος 2025 AEK  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR SUNEL ARENA 16:00 ΕΡΤ2
13 Δεκέμβριος 2025 ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ SUNEL ARENA 16:00 ERTSPORTS1
13 Δεκέμβριος 2025 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΗΣ BETSSON  ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 19:00 ΕΡΤ2
13 Δεκέμβριος 2025 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ" 19:00 ERTSPORTS1
14 Δεκέμβριος 2025 ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΑΟΚ mateco  Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13:00 ΕΡΤ2
14 Δεκέμβριος 2025 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 16:00 ΕΡΤ2
             
11 20 Δεκέμβριος 2025 ΠΑΟΚ mateco  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  PAOK SPORTS ARENA 16:00 ΕΡΤ2
20 Δεκέμβριος 2025 ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON AEK  SUNEL ARENA 16:00 ERTSPORTS1
20 Δεκέμβριος 2025 ΑΡΗΣ BETSSON  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 19:00 ERTSPORTS1
20 Δεκέμβριος 2025 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ΗΡΑΚΛΗΣ TELEKOM CENTER ATHENS 19:00 ΕΡΤ2
21 Δεκέμβριος 2025 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 13:00 ΕΡΤ2
21 Δεκέμβριος 2025 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΜΑΡΟΥΣΙ Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ" 16:00 ΕΡΤ2
             
12 27 Δεκέμβριος 2025 AEK  ΑΡΗΣ BETSSON  SUNEL ARENA 16:00 ΕΡΤ2
27 Δεκέμβριος 2025 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ 16:00 ERTSPORTS1
27 Δεκέμβριος 2025 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 19:00 ERTSPORTS1
27 Δεκέμβριος 2025 ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 19:00 ΕΡΤ2
28 Δεκέμβριος 2025 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΠΑΟΚ mateco  Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ" 13:00 ΕΡΤ2
28 Δεκέμβριος 2025 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 16:00 ΕΡΤ2
             
13 3 Ιανουάριος 2026 ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON ΠΑΟΚ mateco  SUNEL ARENA 16:00 ΕΡΤ2
3 Ιανουάριος 2026 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 19:00 ERTSPORTS1
3 Ιανουάριος 2026 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA AEK  ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ" 19:00 ΕΡΤ2
4 Ιανουάριος 2026 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ΜΑΡΟΥΣΙ Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ 13:00 ΕΡΤ2
4 Ιανουάριος 2026 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ TELEKOM CENTER ATHENS 16:00 ΕΡΤ2
4 Ιανουάριος 2026 ΑΡΗΣ BETSSON  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 19:00 ΕΡΤ2
Β' ΓΥΡΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΕΔΡΑ ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
14 10-11/01/2026 ΑΕΚ ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC SUNEL ARENA    
ΑΡΗΣ BETSSON ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ    
ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ    
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"    
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"    
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ TELEKOM CENTER ATHENS    
             
15 17-18/01/2026 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΕΚ Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"    
ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION SUNEL ARENA    
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΡΗΣ BETSSON Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"    
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"    
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ    
ΠΑΟΚ mateco ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR PAOK Sports Arena    
             
16 24-25/01/2026 ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC ΗΡΑΚΛΗΣ SUNEL ARENA    
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΑΟΚ mateco Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"    
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"    
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA ΑΡΗΣ BETSSON ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"    
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ    
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ΜΑΡΟΥΣΙ TELEKOM CENTER ATHENS    
             
17 31/01/2026 - 1/2/2026 ΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION SUNEL ARENA    
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ    
ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ    
ΠΑΟΚ mateco ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC PAOK Sports Arena    
ΑΡΗΣ BETSSON ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ    
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ    
             
18 07-08/02/2026 ΑΕΚ ΜΑΡΟΥΣΙ SUNEL ARENA    
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ΠΑΟΚ mateco Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ    
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"    
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΗΡΑΚΛΗΣ Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"    
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"    
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ    
             
19 14-15/02/2026 ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ    
ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC ΑΡΗΣ BETSSON SUNEL ARENA    
ΠΑΟΚ mateco ΑΕΚ PAOK Sports Arena    
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"    
ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ    
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION TELEKOM CENTER ATHENS    
             
20 07-08/03/2026 ΑΕΚ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA SUNEL ARENA    
ΑΡΗΣ BETSSON ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ    
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"    
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"    
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ    
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΟΚ mateco ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ    
             
21 14-15/03/2026 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ΗΡΑΚΛΗΣ Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ    
ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ    
ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA SUNEL ARENA    
ΠΑΟΚ mateco ΑΡΗΣ BETSSON PAOK Sports Arena    
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ΑΕΚ TELEKOM CENTER ATHENS    
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"    
             
22 21-22/03/2026 ΑΡΗΣ BETSSON ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ    
ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ    
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΑΟΚ mateco Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"    
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"    
ΑΕΚ ΗΡΑΚΛΗΣ SUNEL ARENA    
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"    
             
23 28-30/03/2026 ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ SUNEL ARENA    
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"    
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ΑΡΗΣ BETSSON Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ    
ΠΑΟΚ mateco ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA PAOK Sports Arena    
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ    
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ TELEKOM CENTER ATHENS    
             
24 04-05/04/2026 ΑΡΗΣ BETSSON ΑΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ    
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"    
ΠΑΟΚ mateco ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ PAOK Sports Arena    
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"    
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ    
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"    
             
25 18-19/04/2026 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΟΚ mateco ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ    
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"    
ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ SUNEL ARENA    
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΕΚ Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"    
ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ    
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΗΣ BETSSON ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ    
             
26 25-26/04/2026 ΑΕΚ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ SUNEL ARENA    
ΑΡΗΣ BETSSON ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ    
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ    
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC TELEKOM CENTER ATHENS    
ΠΑΟΚ mateco ΜΑΡΟΥΣΙ PAOK Sports Arena    
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"    
Eπίσημο: Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα για την σεζόν 2025-26