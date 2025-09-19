Eπίσημο: Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα για την σεζόν 2025-26

Aναλυτικά όλο το πρόγραμμα της νέας σεζόν:
|1
|4 Οκτώβριος 2025
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|ΑΡΗΣ BETSSON
|Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"
|16:00
|ERTSPORTS1
|4 Οκτώβριος 2025
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|AEK
|Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
|16:00
|ΕΡΤ2
|4 Οκτώβριος 2025
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
|19:00
|ΕΡΤ2
|4 Οκτώβριος 2025
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"
|19:00
|ERTSPORTS1
|5 Οκτώβριος 2025
|ΜΑΡΟΥΣΙ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|13:00
|ΕΡΤ2
|5 Οκτώβριος 2025
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|ΠΑΟΚ mateco
|TELEKOM CENTER ATHENS
|16:00
|ΕΡΤ2
|2
|11 Οκτώβριος 2025
|ΑΡΗΣ BETSSON
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|16:00
|ΕΡΤ2
|11 Οκτώβριος 2025
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|ΜΑΡΟΥΣΙ
|ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"
|19:00
|ERTSPORTS1
|11 Οκτώβριος 2025
|ΠΑΟΚ mateco
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|PAOK SPORTS ARENA
|19:00
|ΕΡΤ2
|12 Οκτώβριος 2025
|AEK
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|SUNEL ARENA
|13:00
|ΕΡΤ2
|12 Οκτώβριος 2025
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON
|Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
|16:00
|ΕΡΤ2
|12 Οκτώβριος 2025
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ
|19:00
|ΕΡΤ2
|3
|18 Οκτώβριος 2025
|AEK
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|SUNEL ARENA
|16:00
|ΕΡΤ2
|18 Οκτώβριος 2025
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON
|ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
|16:00
|ERTSPORTS1
|18 Οκτώβριος 2025
|ΜΑΡΟΥΣΙ
|ΑΡΗΣ BETSSON
|Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|19:00
|ERTSPORTS1
|18 Οκτώβριος 2025
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|ΠΑΟΚ mateco
|ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"
|19:00
|ΕΡΤ2
|19 Οκτώβριος 2025
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ
|13:00
|ΕΡΤ2
|19 Οκτώβριος 2025
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
|16:00
|ΕΡΤ2
|4
|25 Οκτώβριος 2025
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"
|16:00
|ERTSPORTS1
|25 Οκτώβριος 2025
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|ΑΡΗΣ BETSSON
|Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"
|16:00
|ΕΡΤ2
|25 Οκτώβριος 2025
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|AEK
|ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
|19:00
|ΕΡΤ2
|25 Οκτώβριος 2025
|ΠΑΟΚ mateco
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|PAOK SPORTS ARENA
|19:00
|ERTSPORTS1
|26 Οκτώβριος 2025
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|SUNEL ARENA
|13:00
|ΕΡΤ2
|26 Οκτώβριος 2025
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|TELEKOM CENTER ATHENS
|16:00
|ΕΡΤ2
|5
|1 Νοέμβριος 2025
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
|16:00
|ERTSPORTS1
|1 Νοέμβριος 2025
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|AEK
|Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
|16:00
|ΕΡΤ2
|1 Νοέμβριος 2025
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"
|19:00
|ERTSPORTS1
|1 Νοέμβριος 2025
|ΑΡΗΣ BETSSON
|ΠΑΟΚ mateco
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|19:00
|ΕΡΤ2
|2 Νοέμβριος 2025
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ
|13:00
|ΕΡΤ2
|2 Νοέμβριος 2025
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON
|ΜΑΡΟΥΣΙ
|SUNEL ARENA
|16:00
|ERTSPORTS1
|6
|8 Νοέμβριος 2025
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
|16:00
|ΕΡΤ2
|8 Νοέμβριος 2025
|ΑΡΗΣ BETSSON
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|16:00
|ERTSPORTS1
|8 Νοέμβριος 2025
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|ΜΑΡΟΥΣΙ
|Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"
|19:00
|ΕΡΤ2
|9 Νοέμβριος 2025
|AEK
|ΠΑΟΚ mateco
|SUNEL ARENA
|13:00
|ΕΡΤ2
|9 Νοέμβριος 2025
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ
|13:00
|ERTSPORTS1
|9 Νοέμβριος 2025
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
|16:00
|ΕΡΤ2
|7
|15 Νοέμβριος 2025
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|SUNEL ARENA
|16:00
|ΕΡΤ2
|15 Νοέμβριος 2025
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"
|19:00
|ERTSPORTS1
|15 Νοέμβριος 2025
|ΜΑΡΟΥΣΙ
|AEK
|Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|19:00
|ΕΡΤ2
|16 Νοέμβριος 2025
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
|13:00
|ΕΡΤ2
|16 Νοέμβριος 2025
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"
|16:00
|ΕΡΤ2
|16 Νοέμβριος 2025
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|ΑΡΗΣ BETSSON
|TELEKOM CENTER ATHENS
|19:00
|ΕΡΤ2
|8
|22 Νοέμβριος 2025
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|SUNEL ARENA
|16:00
|ΕΡΤ2
|22 Νοέμβριος 2025
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
|16:00
|ERTSPORTS1
|22 Νοέμβριος 2025
|ΑΡΗΣ BETSSON
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|19:00
|ΕΡΤ2
|22 Νοέμβριος 2025
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"
|19:00
|ERTSPORTS1
|23 Νοέμβριος 2025
|ΜΑΡΟΥΣΙ
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|13:00
|ΕΡΤ2
|23 Νοέμβριος 2025
|ΠΑΟΚ mateco
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|PAOK SPORTS ARENA
|16:00
|ΕΡΤ2
|9
|6 Δεκέμβριος 2025
|ΠΑΟΚ mateco
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|PAOK SPORTS ARENA
|16:00
|ERTSPORTS1
|6 Δεκέμβριος 2025
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON
|ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"
|16:00
|ΕΡΤ2
|6 Δεκέμβριος 2025
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"
|19:00
|ΕΡΤ2
|6 Δεκέμβριος 2025
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|ΜΑΡΟΥΣΙ
|Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
|19:00
|ERTSPORTS1
|7 Δεκέμβριος 2025
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|AEK
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ
|13:00
|ΕΡΤ2
|7 Δεκέμβριος 2025
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|TELEKOM CENTER ATHENS
|16:00
|ΕΡΤ2
|10
|13 Δεκέμβριος 2025
|AEK
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|SUNEL ARENA
|16:00
|ΕΡΤ2
|13 Δεκέμβριος 2025
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|SUNEL ARENA
|16:00
|ERTSPORTS1
|13 Δεκέμβριος 2025
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΑΡΗΣ BETSSON
|ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
|19:00
|ΕΡΤ2
|13 Δεκέμβριος 2025
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"
|19:00
|ERTSPORTS1
|14 Δεκέμβριος 2025
|ΜΑΡΟΥΣΙ
|ΠΑΟΚ mateco
|Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|13:00
|ΕΡΤ2
|14 Δεκέμβριος 2025
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
|16:00
|ΕΡΤ2
|11
|20 Δεκέμβριος 2025
|ΠΑΟΚ mateco
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|PAOK SPORTS ARENA
|16:00
|ΕΡΤ2
|20 Δεκέμβριος 2025
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON
|AEK
|SUNEL ARENA
|16:00
|ERTSPORTS1
|20 Δεκέμβριος 2025
|ΑΡΗΣ BETSSON
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|19:00
|ERTSPORTS1
|20 Δεκέμβριος 2025
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|TELEKOM CENTER ATHENS
|19:00
|ΕΡΤ2
|21 Δεκέμβριος 2025
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ
|13:00
|ΕΡΤ2
|21 Δεκέμβριος 2025
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|ΜΑΡΟΥΣΙ
|Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"
|16:00
|ΕΡΤ2
|12
|27 Δεκέμβριος 2025
|AEK
|ΑΡΗΣ BETSSON
|SUNEL ARENA
|16:00
|ΕΡΤ2
|27 Δεκέμβριος 2025
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON
|Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
|16:00
|ERTSPORTS1
|27 Δεκέμβριος 2025
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
|19:00
|ERTSPORTS1
|27 Δεκέμβριος 2025
|ΜΑΡΟΥΣΙ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|19:00
|ΕΡΤ2
|28 Δεκέμβριος 2025
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|ΠΑΟΚ mateco
|Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"
|13:00
|ΕΡΤ2
|28 Δεκέμβριος 2025
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
|16:00
|ΕΡΤ2
|13
|3 Ιανουάριος 2026
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON
|ΠΑΟΚ mateco
|SUNEL ARENA
|16:00
|ΕΡΤ2
|3 Ιανουάριος 2026
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
|19:00
|ERTSPORTS1
|3 Ιανουάριος 2026
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|AEK
|ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"
|19:00
|ΕΡΤ2
|4 Ιανουάριος 2026
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|ΜΑΡΟΥΣΙ
|Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
|13:00
|ΕΡΤ2
|4 Ιανουάριος 2026
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|TELEKOM CENTER ATHENS
|16:00
|ΕΡΤ2
|4 Ιανουάριος 2026
|ΑΡΗΣ BETSSON
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|19:00
|ΕΡΤ2
|Β' ΓΥΡΟΣ
|ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ
|ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
|ΕΔΡΑ
|ΩΡΑ
|ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
|14
|10-11/01/2026
|ΑΕΚ
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC
|SUNEL ARENA
|ΑΡΗΣ BETSSON
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|ΜΑΡΟΥΣΙ
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|TELEKOM CENTER ATHENS
|15
|17-18/01/2026
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|ΑΕΚ
|Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|SUNEL ARENA
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|ΑΡΗΣ BETSSON
|Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΜΑΡΟΥΣΙ
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ
|ΠΑΟΚ mateco
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|PAOK Sports Arena
|16
|24-25/01/2026
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|SUNEL ARENA
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|ΠΑΟΚ mateco
|Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|ΑΡΗΣ BETSSON
|ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|ΜΑΡΟΥΣΙ
|TELEKOM CENTER ATHENS
|17
|31/01/2026 - 1/2/2026
|ΑΕΚ
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|SUNEL ARENA
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
|ΜΑΡΟΥΣΙ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΠΑΟΚ mateco
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC
|PAOK Sports Arena
|ΑΡΗΣ BETSSON
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ
|18
|07-08/02/2026
|ΑΕΚ
|ΜΑΡΟΥΣΙ
|SUNEL ARENA
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|ΠΑΟΚ mateco
|Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC
|Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ
|19
|14-15/02/2026
|ΜΑΡΟΥΣΙ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC
|ΑΡΗΣ BETSSON
|SUNEL ARENA
|ΠΑΟΚ mateco
|ΑΕΚ
|PAOK Sports Arena
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|TELEKOM CENTER ATHENS
|20
|07-08/03/2026
|ΑΕΚ
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|SUNEL ARENA
|ΑΡΗΣ BETSSON
|ΜΑΡΟΥΣΙ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC
|Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΠΑΟΚ mateco
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ
|21
|14-15/03/2026
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
|ΜΑΡΟΥΣΙ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|SUNEL ARENA
|ΠΑΟΚ mateco
|ΑΡΗΣ BETSSON
|PAOK Sports Arena
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|ΑΕΚ
|TELEKOM CENTER ATHENS
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"
|22
|21-22/03/2026
|ΑΡΗΣ BETSSON
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|ΜΑΡΟΥΣΙ
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC
|Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|ΠΑΟΚ mateco
|Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"
|ΑΕΚ
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|SUNEL ARENA
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"
|23
|28-30/03/2026
|ΑΕΚ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|SUNEL ARENA
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|ΑΡΗΣ BETSSON
|Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
|ΠΑΟΚ mateco
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|PAOK Sports Arena
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΜΑΡΟΥΣΙ
|ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|TELEKOM CENTER ATHENS
|24
|04-05/04/2026
|ΑΡΗΣ BETSSON
|ΑΕΚ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"
|ΠΑΟΚ mateco
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|PAOK Sports Arena
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"
|25
|18-19/04/2026
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΠΑΟΚ mateco
|ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|SUNEL ARENA
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|ΑΕΚ
|Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"
|ΜΑΡΟΥΣΙ
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΑΡΗΣ BETSSON
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ
|26
|25-26/04/2026
|ΑΕΚ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|SUNEL ARENA
|ΑΡΗΣ BETSSON
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC
|TELEKOM CENTER ATHENS
|ΠΑΟΚ mateco
|ΜΑΡΟΥΣΙ
|PAOK Sports Arena
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"